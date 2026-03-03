El mundo entró en una nueva fase de alertamiento luego de los primeros ataques conjuntos realizados por parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, ocurridos este fin de semana, y las respuestas de este país con drones y misiles en Oriente Medio.

Si bien no hay nada claro, se habla ya del inicio de la Tercera Guerra Mundial debido a la intervención de varios países en apoyo a ambos bandos, principalmente del lado estadounidense con el ofrecimiento de apoyo por parte de Reino Unido, Grecia y Francia, en Europa.

El estallido de una posible Tercera Guerra Mundial provocaría una mayor tensión geopolítica, no sólo en la región, sino en varias partes del mundo, con respuestas aún más agresivas en varias zonas. Cabe destacar que hasta el momento Irán ha respondido con ataques en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar.

Ante la incertidumbre servida por estas potencias, en internet han aumentado las búsquedas sobre los países que correrían un menor riesgo en caso de que el conflicto siga avanzando sin posibilidad de un retorno, y que puedan ser capaces de convertirse en refugios masivos.

¿Qué países son más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial?

En redes circulan ránkings de países donde la población estaría parcialmente segura en cuanto a ataques debido a sus ubicaciones geográficas; dejando a un lado las consecuencias y repercusiones económicas o humanitarias.

México no sería un país seguro en medio de una posible Tercera Guerra Mundial debido a su cercanía a Estados Unidos, uno de los principales promotores del conflicto actual. Su ubicación dejaría al país expuesto a efectos directos como refugiados masivos, colapso económico, acciones militares indirectas, bombardeos e incluso intervenciones de países islámicos.

Estos son los países “más seguros” durante la Tercera Guerra Mundial

• Antártida. No es un país, sino un continente, pero su ubicación lo haría uno de los lugares más seguros del mundo, aunque inhóspito para refugiarse.

• Argentina. Se estima que el país sería capaz de sobrevivir a la hambruna generada por una guerra nuclear.

• Bután. Si bien está parcialmente cerca de Oriente Medio, el país se declaró como neutral en cualquier conflicto ante las Naciones Unidas.

• Chile. Al igual que Argentina, este país sudamericano sería capaz de sobrevivir a la hambruna y a otros efectos de bombardeos nucleares, primero por su ubicación y después por su variedad de recursos naturales.

• Fiyi. Es uno de los países más remotos del planeta. Su ubicación en medio del Océano Pacífico lo resguarda de cualquier ataque, además es abundante suministro de minerales y peces, por lo que las personas podrían sobrevivir de dichos recursos.

• Groenlandia. Si bien está en la mira de Donald Trump, por ahora el tema de adquisición fue puesto de lado para que Estados Unidos pudiera concentrarse en el ataque contra Irán. La isla más grande del mundo es remota y políticamente neutral. En caso de emergencia, este lugar sería ideal para refugiarse.

• Islandia. Encabeza el Índice de Paz Global de la ONU, por lo que no hay posibilidades de que se involucre en el conflicto actual.

• Suiza. Este país también es neutral ante cualquier conflicto. Su ciudadanía estuvo bajo resguardo durante la Segunda Guerra Mundial debido a su ubicación en terrenos altos, rodeados de montañas, sin salida al mar y con un sinfín de refugios nucleares.

• Sudáfrica. Se estima que sería uno de los mejores refugios del mundo debido a que tiene abundantes tierras fértiles, agua dulce y una infraestructura moderna que podría proteger a sus habitantes y hacerlos sobrevivir sin la ayuda del exterior.

• Nueva Zelanda. Al igual que Fiyi, este país es seguro por su ubicación geográfica y abundantes recursos naturales que podrían ayudar a la supervivencia. Además, el país ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Paz de la ONU, por lo que no se involucraría en ningún tipo de conflicto geopolítico.

• Indonesia. Al igual que otros países ya mencionados, Indonesia tiene una postura neutral sobre las cuestiones geopolíticas que ponen en vilo la estabilidad mundial.