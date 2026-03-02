Un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein publicó el lunes videos de las declaraciones de Bill y Hillary Clinton.

El expresidente de Estados Unidos y la exsecretaria de Estado comparecieron la semana pasada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para testificar sobre sus relaciones con Epstein.

Las declaraciones a puerta cerrada se tomaron en Chappaqua, Nueva York, donde reside la pareja.

Hillary Clinton dijo que no conocía a Epstein, y Bill Clinton afirmó que rompió sus lazos con él antes de que salieran a la luz los delitos sexuales del financiero en 2008.

En declaraciones ante el comité, Bill dijo que no había hecho "nada malo" y Hillary pidió que el panel tome declaración al presidente Donald Trump, quien fue en su momento un estrecho amigo de Epstein.

Los legisladores deberían preguntarle a Trump "directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein", dijo.

Ser mencionado en los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia no implica haber cometido un delito y Bill Clinton -al igual que Trump- no ha sido acusado formalmente de ningún crimen.

El exmandatario ha reconocido varias interacciones con Epstein, pero afirma que nunca visitó su infame isla privada en el Caribe, donde supuestamente el financiero traficaba con mujeres y niñas jóvenes para ponerlas a disposición de poderosos empresarios y figuras políticas.

Además, el expresidente reconoció que voló varias veces en el avión privado de Epstein a comienzos de la década de 2000 para realizar trabajos humanitarios vinculados a la Fundación Clinton.

El financiero fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores 14 años, pero murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de trata sexual.

Su muerte fue declarada suicidio pero, como ocurre con muchos otros aspectos en torno a Epstein, es objeto de sórdidas teorías conspirativas.

Los Clinton rechazaron inicialmente las citaciones que ordenaban su comparecencia, pero el influyente matrimonio demócrata aceptó testificar después de que los republicanos de la Cámara amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.

Los demócratas sostienen que la investigación se está utilizando como arma para atacar a los adversarios políticos de Trump en lugar de llevar a cabo una supervisión legítima.