A tres días del desplome de gradas en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, Ciudad de México, la historia se repite este lunes en la Universidad Veracruzana (UV), donde al menos 18 estudiantes de la Facultad de Derecho resultaron lesionados tras el colapso de una estructura metálica.

De acuerdo con los videos en redes sociales, los graduados veracruzanos vestidos de negro se encontraban sobre la estructura conformada por varios niveles en forma de medio círculo cuando de pronto una sección colapsó.

En una de las grabaciones se muestra cómo varias personas corrieron hacia el sitio donde varios estudiantes habían caído al piso, mientras el resto de sus compañeros observa desde otras partes de las gradas que aún se mantenían en pie.

En las imágenes que muestra otro video se revela la confusión del momento, entre personas que intentan rescatar a los afectados y los universitarios que buscan bajar de las gradas.

También se muestra en otras grabaciones subidas a las redes como un grupo de paramédicos saca en camilla a una persona.

¡Otra vez! Colapsa templete ahora en la Universidad Veracruzana



Lo que sería un recuerdo para toda la vida terminó en emergencia. Al menos 18 estudiantes resultaron lesionados luego de que colapsara una estructura mientras se realizaba la fotografía oficial de la Facultad de…

¿Qué dijo la Universidad Veracruzana del desplome en la foto de graduación?

Por su parte, la Universidad Veracruzana emitió un comunicado confirmando que el desplome de las gradas ocurrió la mañana de este lunes sin revelar la cantidad de alumnos que estaban en el sitio para la fotografía de graduación.

Caen gradas, ahora en la Universidad Veracruzana; colapsaron como ocurrió hace unos días en la IBERO; la institución confirmó que 18 alumnos resultaron lesionados.



📹: Especial pic.twitter.com/QWSigrY8DS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 2, 2026

Informó que en total 18 universitarios resultaron lesionados, quienes " se reportan estables ".

"Paramédicos y servicios de Protección Civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinando su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración", afirmaron.

Este es el segundo accidente que ocurre en un lapso tres días de diferencia luego de que el pasado viernes los estudiantes de la Universidad Iberoamericana también resultaran lesionados tras desplomarse las gradas al momento de estarse tomando la foto de graduación.

En este incidente se reportaron al menos 23 universitarios lesionados.