El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes que 25 militares se encuentran hospitalizados, uno de ellos en estado de salud grave, luego del operativo desplegado para desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del 22 de febrero, en el que falleció su líder Rubén Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Sinaloa, el general Trevilla informó que los elementos de las Fuerzas Federales se encuentran "en instalaciones sanitarias, hospitales de primero y segundo nivel" recibiendo la atención médica correspondiente.

Detalló que el estado de salud de los uniformados es estable.

Cabe recordar que, en respuesta del despliegue de las fuerzas de seguridad en el estado de Jalisco durante este fin de semana, el crimen organizado desató una ola de violencia en las calles de la entidad, la cual permeó a gran parte del país.

Este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio parte de los hechos de la operación para la detención del "El Mencho" en la que murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un guardia de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una civil.

Asimismo, dio a conocer que cerca de 40 delincuentes fallecieron y 70 más fueron detenidos.

El secretario García Harfuch informó que entre los hechos violentos que se registraron este fin de semana se contabilizaron:

85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

18 bloqueos se concentraron sólo en Jalisco

Quema de vehículos

Ataques a gasolineras, comercios e instituciones bancarias

Agresiones armadas contra autoridades

Asimismo, en el estado de Jalisco ese domingo se estableció el Código Rojo por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a resguardarse, suspendieron clases, cerraron comercios y llegaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones del operativo.

En respuesta al operativo y la muerte de El Mencho, ciudadanos reconocen y aplauden a las fuerzas armadas que permanecen en las calles y carreteras de algunos estados del paías, las imágenes de estas muestras de apoyo se han viralizado en redes.