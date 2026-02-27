TE RECOMENDAMOS

Tras la muerte de ‘El Mencho’, México investiga a 4 posibles sucesores del CJNG

Tras la muerte de ‘El Mencho’, México investiga a 4 posibles sucesores del CJNG

Tras caída de “El Mencho”, EU va por los hermanos Arzate, del cártel de Sinaloa: ofrece 10 MILLONES de dólares

Tras caída de “El Mencho”, EU va por los hermanos Arzate, del cártel de Sinaloa: ofrece 10 MILLONES de dólares

María Julissa niega vínculo con ‘El Mencho’ y lanza mensaje alarmante: “Temo por mi vida si regreso a México”

María Julissa niega vínculo con ‘El Mencho’ y lanza mensaje alarmante: “Temo por mi vida si regreso a México”

¿El seguro cubre autos quemados por narcobloqueos? AMIS explica cómo reclamar y cuándo sí paga la aseguradora

¿El seguro cubre autos quemados por narcobloqueos? AMIS explica cómo reclamar y cuándo sí paga la aseguradora

¿Es seguro viajar a Guadalajara y Puerto Vallarta tras bloqueos por muerte de “El Mencho”?

¿Es seguro viajar a Guadalajara y Puerto Vallarta tras bloqueos por muerte de “El Mencho”?

“Bloquearemos el país”: Transportistas alistan paro nacional tras quema de unidades por violencia ligada a muerte de “El Mencho”

“Bloquearemos el país”: Transportistas alistan paro nacional tras quema de unidades por violencia ligada a muerte de “El Mencho”

¡Viva México!”: ciudadanos aplauden en las calles a militares tras golpe caída de “El Mencho”

¡Viva México!”: ciudadanos aplauden en las calles a militares tras golpe caída de “El Mencho”

¿Quién reclamó el cuerpo de "El Mencho"? ¿A dónde será traslados los restos? ¿Habrá funeral?

¿Quién reclamó el cuerpo de "El Mencho"? ¿A dónde será traslados los restos? ¿Habrá funeral?

Sheinbaum revela llamada de Trump tras abatimiento de "El Mencho": “Fue de ocho minutos” y habla de ayuda de EU

Sheinbaum revela llamada de Trump tras abatimiento de "El Mencho": “Fue de ocho minutos” y habla de ayuda de EU

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó este viernes que 25 militares se encuentran hospitalizados, uno de ellos en estado de salud grave, luego del operativo desplegado para desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del 22 de febrero, en el que falleció su líder

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Sinaloa, el general Trevilla informó que los elementos de las Fuerzas Federales se encuentran "en instalaciones sanitarias, hospitales de primero y segundo nivel" recibiendo la atención médica correspondiente.

Detalló que el estado de salud de los uniformados es estable.

Cabe recordar que, en respuesta del despliegue de las fuerzas de seguridad en el estado de Jalisco durante este fin de semana, el crimen organizado desató una ola de violencia en las calles de la entidad, la cual permeó a gran parte del país.

Este lunes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio parte de los hechos de la operación para la detención del "El Mencho" en la que murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un guardia de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una civil.

Asimismo, dio a conocer que cerca de 40 delincuentes fallecieron y 70 más fueron detenidos.

El secretario García Harfuch informó que entre los hechos violentos que se registraron este fin de semana se contabilizaron:

  • 85 bloqueos en carreteras federales en Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas
  • 18 bloqueos se concentraron sólo en Jalisco
  • Quema de vehículos
  • Ataques a gasolineras, comercios e instituciones bancarias
  • Agresiones armadas contra autoridades

Asimismo, en el estado de Jalisco ese domingo se estableció el Código Rojo por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a resguardarse, suspendieron clases, cerraron comercios y llegaron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones del operativo.

En respuesta al operativo y la muerte de El Mencho, ciudadanos reconocen y aplauden a las fuerzas armadas que permanecen en las calles y carreteras de algunos estados del paías, las imágenes de estas muestras de apoyo se han viralizado en redes.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]