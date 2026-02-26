Estados Unidos anunció este jueves dos recompensas de cinco millones de dólares para lograr la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, del cártel mexicano de Sinaloa, que desde hace 15 años controlan el narcotráfico en la fronteriza ciudad de Tijuana.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo ", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos declaró el año pasado al fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cártel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el comunicado.

¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS ARZATE GARCÍA POR LOS QUE EU OFRECE MILLONARIA RECOMPENSA?

Los hermanos Arzate García fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014, y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ambos son considerados "muy violentos".

The #FBI seeks the public's assistance in locating Rene Arzate-Garcia, better known as "La Rana." He is alleged to be a high-ranking leader of the Sinaloa Cartel in charge of the drug trade in Northern Baja California, and is being sought on narcoterrorism, conducting a… pic.twitter.com/OeAwAVbwnA — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 26, 2026

El mundo del narcotráfico mexicano se vio alterado esta semana con la operación contra su principal figura, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho".

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirrural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

La operación provocó la muerte de decenas de agentes policiales, soldados y sicarios que protegían a "El Mencho", y temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.