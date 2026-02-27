TE RECOMENDAMOS

Tras caída de “El Mencho”, EU va por los hermanos Arzate, del cártel de Sinaloa: ofrece 10 MILLONES de dólares

Tras caída de “El Mencho”, EU va por los hermanos Arzate, del cártel de Sinaloa: ofrece 10 MILLONES de dólares

María Julissa niega vínculo con ‘El Mencho’ y lanza mensaje alarmante: “Temo por mi vida si regreso a México”

María Julissa niega vínculo con ‘El Mencho’ y lanza mensaje alarmante: “Temo por mi vida si regreso a México”

¿Quién reclamó el cuerpo de "El Mencho"? ¿A dónde será traslados los restos? ¿Habrá funeral?

¿Quién reclamó el cuerpo de "El Mencho"? ¿A dónde será traslados los restos? ¿Habrá funeral?

Donald Trump se adjudica y celebra operativo contra 'El Mencho' y destaca cooperación con México

Donald Trump se adjudica y celebra operativo contra 'El Mencho' y destaca cooperación con México

¿Quién es María Julissa y por qué la vinculan con 'El Mencho'? La influencer rompe el silencio tras operativo en Tapalpa

¿Quién es María Julissa y por qué la vinculan con 'El Mencho'? La influencer rompe el silencio tras operativo en Tapalpa

Las autoridades mexicanas tienen identificados y sometidos a investigación a cuatro miembros destacados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte del

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), , aseguró que se trata de líderes de alguna facción regional del CJNG y, aunque no reveló ninguna identidad, explicó que se les investiga como posibles relevos de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', abatido el domingo pasado.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", dijo García Harfuch en la conferencia presidencial diaria, ahora en el estado de Sinaloa.

Respecto a la situación actual del país, que tras la muerte del 'Mencho' sufrió una oleada de violencia en varios estados, el secretario de Seguridad insistió en que la situación está ya "normalizada".

"No ha habido un repunte de violencia. Como podemos ver, el domingo fue cuando más problemas hubo. Al día siguiente se empezó a normalizar. Todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo", dijo.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco.

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales.

'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]