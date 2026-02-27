TE RECOMENDAMOS
Las autoridades mexicanas tienen identificados y sometidos a investigación a cuatro miembros destacados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte del 'Mencho'.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que se trata de líderes de alguna facción regional del CJNG y, aunque no reveló ninguna identidad, explicó que se les investiga como posibles relevos de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', abatido el domingo pasado.
"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", dijo García Harfuch en la conferencia presidencial diaria, ahora en el estado de Sinaloa.
Respecto a la situación actual del país, que tras la muerte del 'Mencho' sufrió una oleada de violencia en varios estados, el secretario de Seguridad insistió en que la situación está ya "normalizada".
"No ha habido un repunte de violencia. Como podemos ver, el domingo fue cuando más problemas hubo. Al día siguiente se empezó a normalizar. Todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo", dijo.
El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco.
Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales.
'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
