La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.

"Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...)", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, en la que explicó que la conversación tuvo lugar el lunes, apenas unas horas después de la operación contra el narcotraficante.

Sheinbaum dijo que durante la llamada le explicó a Trump detalles de las acciones que se realizaron en México para atrapar al capo.

“Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, manifestó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen horas después de que Trump destacara, durante su discurso sobre el estado de la Unión, que los servicios de inteligencia estadounidenses habían desempeñado un papel decisivo para que las fuerzas mexicanas localizaran a El Mencho, en un complejo de cabañas en el pequeño pueblo de Tapalpa, en el sur de Jalisco.

Sin embargo, la presidenta mexicana, que descartó por el momento una reunión con el presidente de los EU, reiteró que la participación estadounidense se limitó al intercambio de información.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí”, indicó.

Por otra parte, explicó que ayer martes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, un encuentro de carácter protocolario tras el operativo contra El Mencho.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.