Para la forma de vida actual, la comida congelada es uno de los principales aliados de las familias que buscan practicidad y sabor en su día a día, pero tras el anuncio en Estados Unidos sobre el retiro de casi 5 mil kilos de albóndigas por contener pedazos de metal está poniendo a toda la población atenta en lo que compra.

De acuerdo con el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), del Departamento de Agricultura de ese país, desde finales de febrero se reportó el retiro de 9 mil 462 libras (4 mil 491.89 kilos) de albóndigas cocidas congeladas de la marca Rosina Food Productos, Inc.

A través de un comunicado, la dependencia informó que la decisión de sacarlas del mercado se tomó luego de recibir la queja de un consumidor que afirmó haber encontrado entre la carne " fragmentos metálicos ".

Pese a que hasta el momento no han recibido alguna confirmación de lesiones por consumir estas albóndigas se procedió a su retiro.

Los empaquetes fueron distribuidos en supermercados Aldi, ubicados en todo el país.

Además, las autoridades de seguridad alimentaria exhortaron a las personas a devolver su compra y evitar consumirlas en caso de tenerlas en casa.

¿Cómo reconocer las albóndigas contaminadas? ¿Qué lotes?

De acuerdo con FSIS el lote de las albóndigas contaminadas viene en bolsas que contienen cerca de 64 piezas por paquete, las cuales pueden calentarse en estufa o directamente en el microondas.

Cada empaque está rotulad como " Albóndigas Bremer FAMILY SIZE ITALIAN STYLE ".

Foto: www.fsis.usda.gov

Entre las características visibles para identificar están:

Fecha de consumo preferente antes del "30/10/26".

"Los productos sujetos a retirada llevan el número de establecimiento 'EST. 4286B' dentro de la marca de inspección del USDA"