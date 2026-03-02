Los precios del petróleo subieron con fuerza el lunes, ya que las interrupciones al tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella en Oriente Medio, aumentaron la incertidumbre sobre cómo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán pueden afectar las reservas a la economía mundial.

El crudo estadounidense WTI subía 7,6% a 72,12 dólares por barril, mientras que el Brent, de referencia internacional, aumentaba 8,6% a 79,11 dólares por barril. Los futuros del gas natural en Europa se dispararon más de 40% después de que QatarEnergy, un importante proveedor, detuvo la producción debido al conflicto.

El encarecimiento del petróleo eleva la perspectiva de precios de la gasolina más alto s para los conductores, así como de otros bienes, en un momento en que la gente en muchos países sufre el impacto de la inflación.

Un foco clave es la situación en torno al estrecho, en el extremo sur del Golfo Pérsico, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. El tráfico de petroleros cayó bruscamente debido a la interrupción de los sistemas de navegación satelital, informó en X la firma de datos y análisis Kpler, mientras que el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de una mayor interferencia electrónica en los sistemas que muestran dónde se encuentran los barcos.

Un bote-dron cargado con explosivos impactó el lunes un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el golfo de Omán, lo que causó la muerte de un marinero a bordo, informó Omán.

Irán está amenazando embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y se cree que ha lanzado múltiples ataques.

Las autoridades saudíes informaron que interceptaron drones iraníes que bombardearon la refinería de Ras Tanura, cerca de Dammam, y que la refinería fue cerrada como medida de precaución, reportó la televisión estatal saudí. La atención del mercado se ha centrado en si el conflicto se ampliaría a otros países petroleros de la región.

Los precios de la gasolina en EU ya estaban subiendo

El precio del crudo es el mayor factor individual en cuánto pagan los conductores en Estados Unidos por el combustible, un tema altamente político de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Y los precios más altos del petróleo por lo general se sienten en las gasolineras en un par de semanas como máximo.

Los precios de la gasolina ya están subiendo antes de la temporada de conducción de verano, ya que la gente viaja más. El promedio nacional por galón (3,7 litros) de gasolina regular subió más de 5 centavos de dólar a la semana pasada a 2,98 dólares, según el club automovilístico AAA.

Los incrementos del precio del crudo se reflejan sustancialmente en los precios en las gasolineras en 20 días y un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón, según una investigación de 2019 del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

El precio del crudo tiene menos impacto en Europa, donde los impuestos constituyen la mayor parte del precio del combustible, pero los mayores costos de la energía pueden afectar los precios en toda la economía. Un aumento sostenido de 15 dólares por barril podría añadir 0,5 puntos porcentuales a los precios al consumidor en Europa, según Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg.

No hay forma de evitar el estrecho de Ormuz para gran parte del petróleo

Hay oleoductos que eluden el estrecho, pero no tienen suficiente capacidad para mover todo el petróleo que pasa por la vía fluvial. Arabia Saudí, Irak y los Emiratos Árabes Unidos dependen de los petroleros para llevar la mayor parte de su petróleo a los mercados globales.

Los analistas dicen que bloquear completamente el estrecho también perjudicaría a Irán, ya que sus 1,6 millones de barriles por día pasan por el ahí. La mayor parte de eso va a China, donde las refinerías están menos preocupadas por las sanciones de Estados Unidos que impiden que Irán venda su petróleo en otros lugares.

El estrecho también es una ruta clave para el gas natural licuado. Los contratos de futuros europeos para entrega en abril se dispararon a 45,46 euros (53,26 dólares) en la bolsa de materias primas ICE después de que QatarEnergy dijo que detendría su producción de gas natural licuado (GNL). La empresa estatal culpó a la guerra por la decisión.

Qatar es un importante proveedor de gas para Europa, que depende de envíos de gas licuado, para reemplazar los suministros de gas ruso por gasoducto perdidos debido a la invasión de Ucrania.

Una interrupción prolongada podría disparar los precios

El aumento de precios del lunes se ubicó dentro del rango de 5 a 10 dólares por barril que los analistas esperaban basándose simplemente en el factor miedo asociado al estallido de la guerra. Y algunas preocupaciones por la guerra ya se reflejaban en el precio antes de que comenzara el conflicto.

Sin embargo, una interrupción prolongada del tráfico marítimo en el estrecho podría impulsar los precios aún más, y también podría hacerlo el daño a la infraestructura petrolera en otros países del Golfo. Mientras tanto, un conflicto más breve, en el que las interrupciones se reviertan con facilidad, podría significar que el actual salto de precios no dure.

“La pregunta clave para la economía mundial es obvia: ¿Se cerrará efectivamente el estrecho de Ormuz para las exportaciones de petróleo y gas durante más de unas pocas semanas?”, dijo Schmieding. “Si es así, esto perjudicaría el crecimiento mundial y elevaría notablemente la inflación global . Pero esperaría que Trump hiciera grandes esfuerzos para evitar un aumento duradero de los precios de la energía que pueda perjudicarlo en casa de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre”.

Pronosticó que los precios del petróleo volverían a 65-70 dólares por barril después de un pico a corto plazo.

Es probable que la incertidumbre y la volatilidad continúen

El ataque iraní contra la refinería de Ras Tanura representa una gran escalada, dijo un analista de Oriente Medio, mientras Irán demuestra que la infraestructura energética clave del Golfo Pérsico está a su alcance, y es probable que el sentimiento de los inversionistas empeore.

Torbjorn Soltvedt, el principal analista para Oriente Medio en la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, dijo que el objetivo de Irán es elevar los costos económicos del conflicto para los Estados del Golfo como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de que estos países presionen a Estados Unidos e Israel para desescalar.

Explicó que los próximos días y semanas estarán marcados por la incertidumbre y la volatilidad en los mercados globales, y que los precios del petróleo probablemente superen los 80 dólares por barril.