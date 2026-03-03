Decenas de miles de pasajeros de aerolíneas están varados por la guerra con Irán, pero algunos viajeros adinerados están logrando salir —pagando grandes sumas por vuelos de lujo a Europa a través de aeropuertos que están a salvo de los ataques iraníes con drones y misiles.

La demanda de vuelos chárter se ha disparado, y algunas personas están pagando hasta 200.000 euros ( 232.000 dólares ), después de que los principales aeropuertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, en Qatar, cerraran tras el inicio del conflicto el fin de semana pasado.

Los viajeros que salen de Dubái, por lo general conocido como un destino seguro y lujoso, buscan evacuar viajando por tierra ya sea a Mascate, Omán, a unas cuatro horas en coche, o a Riad, la capital de Arabia Saudí, a más de 10 horas. Luego abordan uno de los pocos vuelos comerciales disponibles o toman un vuelo chárter, cuyos costos se han disparado desde el inicio de la guerra.

“ La demanda es enorme y ni siquiera tenemos suficientes aeronaves para responder a tanta demanda ”, declaró Altay Kula, director ejecutivo del corredor de jets privados JET-VIP, con sede en Francia.

Kula explicó que, mientras que normalmente un vuelo chárter en un jet privado con capacidad para hasta 16 pasajeros desde Riad a Oporto, en Portugal, puede costar alrededor de 100.000 euros (115.800 dólares ) en estos días, el costo se ha duplicado.

“Este aumento de costo refleja la escasez de aeronaves, también los costos de reposicionamiento y las evaluaciones de riesgo de los operadores. Así que esto no es un precio especulativo”, añadió.

Los precios pueden variar según el punto de salida, el tipo de aeronave y las restricciones de la ruta, explicó Ameerh Naran, director ejecutivo de Vimana Private Jets. Para vuelos desde la región del Golfo Pérsico a Europa, agregó, los precios oscilan entre 150.000 euros ( 173.800 dólares) y 200,000 euros.

Para llegar a aeropuertos operativos como los de Riad y Mascate, algunos viajeros contratan empresas de seguridad privada que coordinan el transporte en vehículos que van desde automóviles de pasajeros comunes hasta autobuses.

Debido al intenso tráfico, los tiempos de espera en los puntos fronterizos con Omán pueden ser de hasta cuatro horas, mientras que los costos se sitúan en miles de dólares, apuntó Ian McCaul, director de operaciones y planificación de Alma Risk, una firma de gestión de riesgos y seguridad con sede en el Reino Unido.

McCaul agregó que quienes buscan salir son predominantemente viajeros varados y no residentes.

Calcula que su empresa ha gestionado arreglos para más de 200 personas y ha asesorado a varias otras en los últimos días.

Naran comentó que los clientes de Vimana incluyen ejecutivos de negocios, familias y emprendedores, así como trabajadores remotos que habían estado radicados en la región.

Elie Hanna, director ejecutivo de la sede de Oriente Medio de Air Charter Service, con base en Dubái, manifestó que la mayoría de los vuelos que salen de la región están partiendo desde Omán. Los precios son tan altos, explicó, porque hay pocos aviones chárter disponibles, ya que la mayoría está atrapada en aeropuertos que ahora están cerrados.

Los clientes que está viendo van desde personas que contratan vuelos privados con regularidad, hasta personas que por lo general vuelan en aerolíneas comerciales, pero están intentando reunir recursos con otros viajeros o familias para compartir el gasto.

“ Todo el mundo está estresado ", apuntó Hanna. " Para ser honesto, todos están tratando de adaptarse lo más que pueden. El Aeropuerto de Mascate está sobrecargado de vuelos y todo el mundo está estresado ”.

Expertos de la empresa International SOS prevén que los combates seguirán afectando el transporte y la infraestructura energética durante semanas.