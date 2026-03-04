Estados Unidos está en un punto histórico en la guerra contra Irán luego de haber bombardeado un buque de guerra iraní en el Océano Índico con un torpedo similar a los que fueron lanzados durante la Segunda Guerra Mundial.

En torno a la escalada de ataques en Oriente Medio, iniciada el sábado pasado entre Estados Unidos e Israel, un especialista e historiador ha dado su predicción sobre el rumbo que seguirá el conflicto y la posición de Donald Trump en ello: “Va a perder”, apuntó.

El profesor Jiang Xueqin ha sido tomado como referencia en la actual etapa del conflicto en Oriente Medio luego haber acertado en dos predicciones previas: el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en una segunda administración en 2024 y el estallido de la guerra con Irán.

Ahora, su nombre inunda las redes sociales por una tercera predicción: Estados Unidos perderá la guerra debido a que Irán “se ha estado preparando en los últimos 20 años” para hacerle frente.

Estados Unidos va a perder la guerra contra Irán

En una entrevista que dio al noticiario Breaking Points, el experto aseguró que la guerra podría salir mal para Trump y Estados Unidos, según estima a través de un análisis propio sobre el progreso de la guerra: “Creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos”, afirmó.

“La realidad es que, en este momento, es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto (...) En su religión, esta es una guerra en contra del gran satanás. Han tenido muchos ensayos”, apuntó.

Durante la entrevista, el experto analizó la antesala del conflicto actual, que fue la guerra de 12 días en junio del año pasado, misma que fue perpetrada por Israel con apoyo de Estados Unidos con varios bombardeos, incluidos ataques en plantas nucleares iraníes.

“El pasado junio fue una guerra de 12 días en la que los iraníes pudieron examinar y analizar la capacidad de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y han tenido mucho tiempo, ocho meses, para prepararse a fondo para este nuevo ataque”, agregó.

Según su opinión, dicho conflicto ayudó a fortalecer una estrategia para que Irán pueda vencer a Estados Unidos junto a sus aliados.

“Sus aliados, los hutíes, Hezbolá, Hamás y las milicias, han captado a la perfección la mentalidad estadounidense”, continuó Jiang. “Y ahora tienen una estrategia bastante sólida para debilitar y, en última instancia, destruir el imperio estadounidense”, advirtió.

Irán apuesta por una guerra para debilitar la economía global, no sólo a Estados Unidos

El creador de Historia predictiva apuntó que Irán está apostando por “librar una guerra contra toda la economía global”, en lugar de una guerra llena de ataques masivos como Estados Unidos.

Según su análisis, los ataques no sólo estarían dirigidos a bases militares de Estados Unidos en la región, sino también a infraestructura energética y plantas desalinizadoras en países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que, advierte, pondría en riesgo el suministro de agua potable en ciudades clave como Riad en Arabia Saudita.

Jiang sostuvo que las plantas desalinizadoras proveen cerca del 60% del agua en los países del Golfo y que un ataque con drones de bajo costo podría generar una crisis humanitaria en cuestión de semanas.

Además, señaló que el cierre del Estrecho de Ormuz afectaría gravemente el comercio, ya que por esa vía transita gran parte del petróleo y, según dijo, el 90% de los alimentos que consumen los países del CCG.

El analista criticó además la estrategia militar estadounidense, asegurando que el uso de misiles de alto costo para interceptar drones más baratos no es sostenible en una guerra moderna, lo que le llevaría a Estados Unidos a perder la guerra.

Afirmó que el modelo militar estadounidense surgido tras la Segunda Guerra Mundial no está diseñado para conflictos asimétricos del siglo XXI, lo que, según él, debilita la percepción de invencibilidad de Estados Unidos.

Por la guerra, no habría cambios en el régimen iraní… ni en el gobierno estadounidense

Sobre un posible cambio de régimen en Irán, que es lo que Trump quiere que ocurra tras este conflicto, Jiang opinó que no puede lograrse únicamente con ataques aéreos y que eventualmente aumentaría la presión para desplegar tropas terrestres. Considera que, si los países del Golfo se vieran seriamente amenazados, exigirían una intervención más directa de Washington para proteger sus intereses estratégicos y energéticos.

Sus afirmaciones, que incluyen especulaciones sobre la política interna estadounidense y escenarios de emergencia, destacan que, si la guerra sigue escalando, Donald Trump incluso tampoco saldría de la presidencia estadounidense, alargando su administración el tiempo equivalente a un tercer mandato por falta de posibilidades de que haya elecciones en el país.

¿Quién es Jiang Xueqin?

El experto es reconocido dentro del ámbito académico en China, Canadá y Estados Unidos. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Yale y ha trabajado por más de 10 años como docente en Asia.

Aunada a su preparación en Yale, Jiang es especialista en historia y filosofía occidental, además de ser escritor y asesor político.

Como se mencionó, Xueqin ha sido referente en los últimos meses en análisis sobre el conflicto en Oriente Medio , en especial ahora que estallaron las hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados.