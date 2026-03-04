La actriz Megan Fox hizo su regreso triunfal a Instagram con una galería de fotos que sorprendió a sus 20 millones de seguidores.

La estrella, de 39 años de edad, irradió belleza ataviada con una playera negra y diminuta lencería que dejó a la vista su silueta curvilínea. Completó el look con medias negras y zapatillas negras de charol con plataforma.

Megan Fox le dio un toque gótico a su look con un collar negro de estoperoles y dejó suelta su cabellera negra. Presumió sus facciones con un maquillaje donde el protagonista fue el delineado cat eye. También llevó rubor en los pómulos y labial en tono ladrillo.

“Todo es más hermoso porque estamos condenados”, escribió como descripción de las fotos y sumó más de un millón de reacciones en menos de dos horas. A través de sus Instagram Stories anotó: “Estoy viva. Acabo de publicar nuevas fotos”.

“Musa”, “El amor de mi vida” y “Madre mía” fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Las fotos salen a la luz casi un año después de que Megan Fox diera a luz a su hija Saga Blade, a quien comparte con su ex Machine Gun Kelly.

Se dice que la pareja terminó su relación en noviembre de 2024 después de que Fox supuestamente descubrió que había estado enviando mensajes a otras mujeres mientras ella estaba embarazada.

Una fuente dijo a la revista People: “No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad”.

Megan Fox también comparte a sus hijos Noah, de 13 años, Bodhi, de 11, y Journey, de nueve, con su ex esposo Brian Austin Green.

Megan Fox asistió en octubre al Museo de la Academia de Cine para asistir a una proyección en persona Jennifer's Body, en el que había desempeñado un papel principal. Se espera que poco a poco retome su vida en el mundo del espectáculo, pues hay millones de fans ansiosos que quieren verla más en pantalla y redes sociales.