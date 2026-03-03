Hace una semana Emiliano Aguilar arremetió contra el contenido y la lista de presuntos involucrados en el caso de los archivos de Jeffrey Epstein, acusado por tráfico sexual de menores, y tras viralizarse el podcast de Saskia Niño de Rivera donde un sicario señaló a Carmen Salinas de presuntamente hacer rituales con menores, el hijo mayor de Pepe Aguilar explotó.

El pasado fin de semana, Emiliano subió un video en sus redes en el que escribió: " Se los dije, pero p*** raza dormida ", en é, retomó sus críticas contra el abuso de niñas en Estados Unidos y aprovechó la polémica alrededor de la fallecida actriz mexicana para sostener su postura sobre el tema.

" ¿Se acuerdan lo que dije? Ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas. Ah, pues yo estoy loco, estoy pen*** y no sé nada. Guachen lo de Carmelita Salinas, lo que estaba haciendo, y no nada más ella ", dijo el hermano mayor de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar también descartó las críticas que surgieron en su contra por hablar del caso de Epstein y de víctimas.

"Ah, pero todos: 'Oh, Emiliano, que anden sus viajes, se anda bien loco'... a ver si es cierto. Ahí está la tele, ahí está el internet, ahorita está tendencia ", reclamó el cantante.

Cabe mencionar que el pasado 24 de febrero,Emiliano Aguilar subió varios videos a sus redes sociales en los que lamentó el abuso contra menores y arremetió contra los involucrados en los archivos de Jeffrey Epstein.

"¿Han visto las fotos de que están en las cosas de Jeffrey Epstein? ¿Han visto esa madre? Busquen en el internet. No, no me voy a callar ... eso es una injusticia . Hay videos, hay fotos. Desgraciadamente yo los vi, la neta... están abusando pasado a lanza de los niños", comentó.

En otro de los videos, Emiliano Aguilar continuó hablando de las víctimas y afirmó que había pedido que otros integrantes del gremio en México levantaran la voz.

"La neta, traté de pedir apoyo a los artistas para que pudieran hablar de este tema más. Todos se quedaron callados...".

"Esto es demasiado grande para mí, la neta, traté y pues ya me están acá borrando cosas y una disculpa a todos, la neta, pero yo voy a seguir bien firme y voy a seguir bien firme a mi manera y protegiendo a México", sentenció.

"A los niños los están matando, le están sacando sangre, se están haciendo rituales , traen a todos los actores, a todos los famosos, todos los tienen porque todos están embarrados , y me enoja porque los niños son los que están sufriendo.

" Son niños, no manches, o sea, ¿cómo vas a abusar de un niño, p*** Donald Trump y Jeffrey Epstein y todos esos y no han arrestado a nadie? ", cuestionó.

¿Cuáles son los señalamientos contra Carmen Salinas?

La polémica en torno a la fallecida Carmen Salinas surgió luego de que se viralizara la entrevista a un sicario identificado como "Beto", quien el relató las vejaciones a la que estuvo expuesto desde su niñez y detalló cómo se convirtió en criminal y que llegó a trabajar para la actriz.

En la entrevista dijo que había cometido algún delito para ella y afirmó que Carmelita supuestamente realizó rituales satánicos.

Declaraciones que explotaron en redes sociales.