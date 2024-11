Megan Fox, la emblemática actriz estadounidense que le dio vida a Mikaela Banes en Transformers, sorprendió a los espectadores al anunciar que está embarazada de su cuarto hijo y el primero con su prometido Machine Gun Kelly.

Con una tierna publicación en Instagram, la modelo de 38 años reveló una fotografía en blanco y negro donde mostró su vientre producto de su embarazo, mientras que en una segunda postal, despejó los rumores con una prueba positiva con la palabra “yes” que confirmó la noticia de su bebé arcoíris.

“Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”, fue la frase que acompañó la publicación, debido a los intentos fallidos de la pareja por convertirse en padres y luego de que Fox sufrió un aborto espontáneo.

En su libro titulado 'Pretty Boys Are Poisonous', la actriz originaria de Oak Ridge, Tennessee, narró con una serie de poemas la experiencia que vivió al perder a su bebé, la sensación que sintió cuando “arrancaron de sus entrañas” a su hija y la necesidad de pagar “cualquier precio” por recuperarla.

Además, tal como lo explicó en entrevista con Good Morning America, tras su aborto entró en una lucha por encontrar respuestas, misma que también presenció su pareja, ya que el deseo de ser padres era mutuo.

"Nunca había pasado por algo así en mi vida. Tengo tres hijos, así que fue muy difícil para los dos y nos llevó a un viaje muy salvaje juntos y por separado... tratando de descifrar ‘¿Qué significa esto?' y '¿Por qué sucedió esto?'", compartió.

El pacto de sangre de Megan Fox y Machine Gun Kelly

En enero de 2022, Megan Fox anunció su compromiso con Machine Gun Kelly, con quien sostuvo una relación polémica desde que se reveló que comenzó su romance a pocos días de su separación con Brian Austin Green, quien fue su compañero sentimental de 2004 a 2020.

Un año y medio después de su inicio, el rapero le pidió matrimonio con un anillo personalizado y diseñado por él mismo para que la actriz sintiera dolor si se lo quitaba, explicó el joven de 34 años, según información de The Mirror.

“Después de haber recorrido juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a ésta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí...", comentó la actriz en Instagram.

Sin embargo, la tierna revelación de amor fue criticada debido a que Fox, quien fue acusada de realizar prácticas “escalofriantes” y poco éticas, afirmó que el pacto fue sellado cuando ambos bebieron sangre: “…y luego nos bebimos la sangre del otro”, aseguró.

La presunta infidelidad de Machine Gun Kelly a Megan Fox

Tras su compromiso, la pareja dejó de mostrar sus relación en redes sociales, lo que provocó una serie de especulaciones sobre la presunta infidelidad de parte del cantante, ya que Fox publicó una fotografía frente al espejo en la que insinuó problemas maritales: "Puedes sentir la deshonestidad, está en todo tu aliento", mencionó.

En entrevista con Call Her Daddy, la actriz reveló que canceló su compromiso, sin embargo, aseguró que en realidad, no significaba que su relación haya terminado por completo, pues Machine Gun Kelly es su “alma gemela”. Su respuesta se confirmó tiempo después, cuando ambos fueron captados nuevamente y ahora serán padres de su primer hijo juntos.

"Lo que puedo decir es que eso es lo que yo llamo mi 'alma gemela', y siempre habrá un vínculo con él, pase lo que pase. No puedo decir cuál será la capacidad, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera. Más allá de eso, no estoy dispuesta a dar explicaciones", señaló.

¿Cuántos hijos tiene Megan Fox?

En medio de su polémica relación, la actriz también afirmó que su matrimonio con su primer esposo no funcionó debido a que ella era muy joven cuando se casó y jugó un papel de “esposa y madre” en una etapa que no le correspondía. Su romance con Brian Austin Green comenzó cuando Fox tenía 18 años y el actor tenía 31 años.

“Realmente no debería haber estado en una relación a ese nivel de compromiso y de esa magnitud. No debería haber estado involucrada en eso cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23, no debería haber estado”, confesó.

Producto de su primer matrimonio, la emblemática actriz tuvo tres hijos: Noah, de 12 años, Bochi, de 10 y Journey, de 8 años.