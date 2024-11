Pepe Aguilar fue abucheado en pleno concierto mientras siguen latentes las polémicas de su hija menor, incluida la que se desarrolló tras su matrimonio con Christian Nodal y la más reciente, que se centra en su nombramiento como mujer del año por la revista Glamour.

En los múltiples intentos por limpiar la imagen de su hija Ángela Aguilar el cantante de regional mexicano al parecer recibió la desaprobación de los asistentes a una de sus presentaciones cuando estaba a punto de interpretar Cuídamela Bien, canción inspirada en su heredera y dedicada a Nodal.

A través de redes sociales circulan varios videos tomados en el momento en que Aguilar se dirige al público para hablar de su canción y explicar que el matrimonio de su hija fue la principal fuente de inspiración para escribirla.

“[Esta canción] va dedicada para un momento en la vida que llegan a tener algunos seres humanos. Algunos humanos, que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida donde nuestros hijos se nos casan”, explica antes de cantar su reciente sencillo Cuídamela Bien.

Los asistentes al show no tomaron bien la explicación ni la introducción a la canción en la que hizo referencia al matrimonio de Ángela con Nodal, y en lugar de escuchar al cantante, estos comenzaron a abuchearlo y a chiflarle de forma negativa.

Varios videos del momento se están haciendo virales en redes sociales con miles de reproducciones en cada uno. Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto ni ha salido a defender a su hija de las críticas que desató su speech frente al público.

Los usuarios en redes sociales como X y TikTok han cuestionado si el video es original o si fue manipulado para generar más controversia de la existente con los abucheos y gritos contra el cantante.

Aunque los clips ganaron atención en internet en los últimos días, se sabe que el show en cuestión no es reciente y que se trató del concierto Multiverso 2024, llevado a cabo a finales de octubre en la Ciudad de México.

Algunos usuarios que supuestamente fueron al concierto han asegurado que los abucheos fueron reales, e incluso más intensos y agresivos contra Pepe Aguilar poco antes de hablar de su hija.

“El video no le hace justicia a los gritos contra Pepe, yo estuve allí y se escuchaban muy fuerte”, dijo una usuaria de TikTok, “Sí es cierto yo estuve ahí y el audio no me hace justicia a como le gritamos jajaja”, “A mi me parece que México es un país que tiene la capacidad de hacer surgir un artista pero también entierra a cualquiera.... Los amo”, escribió otro internauta refiriéndose cómo los mexicanos no perdonan y su capacidad de hundir las carreras musicales de cualquiera que esté en el ojo del huracán.