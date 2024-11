La modelo Gigi Hadid sorprendió con uno de los looks más llamativos al posar en medio de la nieve con atrevida lencería roja.

Forma parte de la campaña de invierno de Victoria’s Secret y participó en una sesión fotográfica realizada en Nueva York.

Gigi Hadid, de 29 años de edad, deslumbró ataviada con sostén y diminuto bikini rojo. Aumentó el glamour con sandalias de tacón y mangas del mismo tono. El atuendo dejó a la vista su impresionante abdomen plano y figura torneada.

Mostró toda su belleza con un maquillaje que le dejó la piel impecable y sombras doradas para estar adhoc con la temática navideña.

Las fotos salen a la luz luego de que Gigi Hadid fuera la modelo principal del Victoria’s Secret Fashion Show que se transmitió en vivo el 15 de octubre, donde lució un conjunto rosa y alas de ángel.

La estrella de 1.70 metros también compartió una foto de su bolso especial de ángel de Victoria’s Secret que llevó al evento repleto de estrellas. Uno de los momentos cumbre fue cuando lució lencería roja.

Gigi Hadid. Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Gigi Hadid divide su tiempo entre el modelaje y sus labores como madre de su hija Khai. Al finalizar el mes de octubre, compartió unas fotografías donde muestra que asistieron juntas al Halloween en Disney World.

“Octubre fue bueno para nosotras. ¡Somos grandes fans!”, escribió en el pie de foto con un corazón naranja y un emoji de calabaza. Gigi Hadid dio a luz a su hija el 19 de septiembre de 2020 y la comparte con Zayn Malik, ex integrante de One Direction.

Las celebridades se vincularon sentimentalmente por primera vez en 2015 y salieron intermitentemente durante seis años, antes de separarse definitivamente a fines de 2021.

Gigi habló sobre la maternidad con The Sunday Times: “[Khai] ya me ha dado mucho. Siempre quise ser madre, pero nunca me obsesioné con eso ni [pensé que] estaba en esta Tierra para ser madre”.

“Siempre he sido bastante organizada, así que tener a Khai en ese momento fue una bendición. Estoy muy contenta de ser una madre joven”, agregó.

También comentó que la niña frecuentemente visita a su padre Zayn y eso la hace feliz.