Después de la polémica que desató su nombramiento de mujer del año y los rumores que aseguran que su padre se lo “compró”, Ángela Aguilar vuelve a acaparar los titulares debido a su nominación a los Latin Grammy 2024 y probable triunfo.

Y es que se comenta que Pepe Aguilar ya pactó para que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le dé el premio por el álbum Bolero y la canción Por el Contrario en la próxima edición, que ocurrirá el próximo 14 de noviembre en Miami. Cabe destacar que Pepe también está nominado por el mismo álbum.

Según dijo el periodista Javier Ceriani en el programa Chisme no like, el hijo de Antonio Aguilar pactó con los altos ejecutivos de los Latin Grammy un premio para su hija menor: “Ya arreglan para que le den un Latin Grammy [a Ángela], lo va a ganar. Además quieren que vaya a la alfombra y se arme lío para que Univisión tenga rating”, aseveró Ceriani.

Los comentarios sobre que Pepe le aseguró el Grammy a su hija los hizo mientras decía que la cantante de regional mexicano, de 21 años, no es bien recibida en la familia de su esposo Christian Nodal debido a que lo ha sumergido en más polémicas por sus declaraciones, especialmente por las que hizo para ABC News: “Destruye todo lo que habían armado para que esté bien . Quien la caga es Ángela Aguilar. Cristy nota que ella va a desgraciar el éxito de su hijo y una madre es una madre”, opinó.

Hace unos días, Ángela fue nombrada la mujer del año dentro del regional mexicano por “inspirar” a otras mujeres con su éxito y aportación a la música en la actualidad, según la revista Glamour México y Latinoamérica.

“Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, señaló la cantante de 21 años en una entrevista en exclusiva que tuvo con el medio.

Los internautas no tardaron en emitir sus comentarios con respecto a Ángela. Algunos dijeron que era una mala broma por parte de la revista darle un reconocimiento a una mujer que “tiene pocos valores”, que “no representa a las mujeres”, y que “le falta empatía” y “sororidad” hacia otras mujeres.

También insinuaron que Pepe Aguilar le pagó a la revista para incluirla en su edición, ya que por sí sola “nadie la quiere” y todos se “avergüenzan” de trabajar con la “amante de Nodal”.

Hasta el momento Ángela no ha dicho nada sobre su colaboración con Glamour ni se ha defendido de las críticas e insultos que abundan en Instagram y X, principalmente; por el contrario, sólo reposteó un video lanzado por el medio para detallar la edición especial.

En este contexto, los internautas promovieron la idea de juntar peticiones para que la revista le retire el título de mujer del año y se le dé a mujeres “que realmente valen la pena” o “que sí han hecho cosas relevantes” y “no a una roba maridos”, según dicen.