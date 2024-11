Ángela Aguilar fue nombrada la mujer del año por una famosa revista mexicana en medio de su interminable polémica de infidelidad que protagoniza con su esposo Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu .

En redes sociales no han sido suficientes los insultos y las críticas que ha recibido la hija de Pepe Aguilar por aparecer en la portada de la reciente edición de la revista Glamour México, misma que le dio el título de mujer del año, días después de haber sido desmentida por Cazzu y ser acusada de “roba maridos”.

Según dijo el medio de comunicación, en esta edición se encargó de galardonar a “las mujeres que nos inspiran a diario con sus logros y proyectos”. Además de Ángela, en la revista aparecen otras mujeres exitosas e inspiradoras como Dulce María, Bu Cuarón, Macarena García, Galilea Montijo y el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica.

Los internautas no tardaron en emitir sus comentarios con respecto a Ángela. Algunos dijeron que era una mala broma por parte de la revista darle un reconocimiento a una mujer que “tiene pocos valores”, que “no representa a las mujeres”, y que “le falta empatía” y “sororidad” hacia otras mujeres.

También insinuaron que Pepe Aguilar le pagó a la revista para incluirla en su edición, ya que por sí sola “nadie la quiere” y todos se “avergüenzan” de trabajar con la “amante de Nodal”. Hasta el momento Ángela no ha dicho nada sobre su colaboración con Glamour ni se ha defendido de las críticas e insultos que abundan en Instagram y X, principalmente; por el contrario, sólo reposteó un video lanzado por el medio para detallar la edición especial.

En la entrevista exclusiva que tuvo Aguilar con la revista, ésta habló de lo poco que se reconocen a las mujeres en comparación a los logros de los hombres: “Me he dado cuenta de que los logros de un hombre son aplaudidos de manera más notoria, mientras que los de una mujer pasan desapercibidos”.

También habló sobre no sentirse merecedora del premio y el título de mujer del año y dijo que apenas está aprendiendo a ser mujer en medio de la transición de la etapa de ser una niña a una joven adulta.

“Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer: aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina. Ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma, y aún hay muchas partes que no conozco”, señaló la cantante de 21 años.

“Ser considerada para este reconocimiento es un gran impacto para mí. Me hace reflexionar sobre cuánto tengo por aprender y crecer, pero sé que voy por el buen camino”, añadió.