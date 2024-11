La vida de Ángela Aguilar dio un giro de 180 grados después de las declaraciones de Cazzu en una entrevista: luego de que la argentina afirmara que la hija de Pepe Aguilar había mentido públicamente sobre que ella ya sabía de su romance con Christian Nodal, la joven cantante de regional mexicano ha sido duramente criticada en redes sociales. Ahora que Ángela reapareció en un concierto, se generaron toda clase de comentarios y entre las cosas que seguidores dijeron es que la esposa de Nodal “no tiene vergüenza” y que en “México hay mejores cantantes” que ella.

Christian Nodal y Ángela Aguilar llevaban una vida tranquila hasta que la joven cantante decidió hablar sobre su relación con el famoso intérprete de “Adiós Amor” en una entrevista para un medio estadounidense, así lo señalaron internautas en redes sociales. En esa plática que tuvo con una periodista de ABC News, Ángela aseguró que Cazzu siempre estuvo enterada de lo que había entre ellos, incluso señaló que la argentina tuvo conocimiento de su romance desde hace meses, antes de que se hiciera público, en junio.

Tras estas afirmaciones de la hija de Pepe Aguilar, Cazzu decidió hablar y contar su versión de la historia: dijo que Ángela estaba mintiendo ya que ella se había enterado de su relación a través de las redes sociales y que Nodal le había dado otro motivo para romper con ella. Después de que se hicieran públicas las declaraciones de la cantante argentina, las redes sociales se encendieron y se lanzaron contra la intérprete de “Qué Agonía”.

En las últimas horas, Ángela Aguilar tuvo que cumplir con un compromiso de trabajo el viernes por la noche y se presentó en Los Ángeles, en un evento en celebración del Día de Muertos. Fue el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Gustavo Dudamel, quien compartió las fotografías del concierto en el que estuvo junto con la hija de Pepe Aguilar.

“Día de Muertos: Noche 1- con la participación de la increíble Ángela Aguilar”, escribió Dudamel. La esposa de Nodal se limitó a compartir la publicación en su perfil de Instagram pero no hizo comentarios ni la subió como una historia, manteniendo así el silencio tras el escándalo que enfrenta.

No obstante, quienes sí emitieron su opinión fueron los miles de internautas que han comentado la publicación del concierto en Los Ángeles, en el que Ángela reapareció: “Angelita, andas muy calladita”, “no tiene vergüenza”, “Pero el talento más grande que tiene es quitar maridos”, “México tiene mejores cantantes”, “¿No que estaban de acuerdo los tres Angelita?”, “Muerta está tu reputación, Angelita” y “¡Gustavo, con ella no! Hubieras elegido a Natalia Lafourcade” fueron algunas de las reacciones.

En videos que circulan en redes sociales como TikTok y X se ve que Ángela Aguilar disfrutó del concierto y que el público la recibió con respeto y aplaudieron su indiscutible talento al interpretar la famosa canción “La Llorona”.