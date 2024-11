Cazzu, una de las cantantes argentinas más populares en la actualidad, habló por primera vez de la polémica ruptura que vivió con Christian Nodal, pero sorprendió al público al señalar como una mentira la versión que Ángela Aguilar popularizó, lo que ocasionó que el sonorense saliera a defender a su esposa de las acusaciones.

Tras meses de guardar silencio, Julieta Cazzuchelli asistió al podcast PLP de Luzu TV para desmentir la versión que la cantante mexicana informó en entrevista para ABC, en las que aseguró que su relación comenzó meses antes de hacerse pública, que no se rompieron corazones y que todos los implicados sabían del romance.

Aunque la intérprete argentina habló de diversos temas como la maternidad o la dificultad de las mujeres en la industria musical, acaparó la atención mediática cuando puntualizó que ella se enteró de la relación de su expareja con la menor de la Dinastía Aguilar por los medios de comunicación y negó su participación en el “plan retorcido” que realizaron.

Además, informó que cuando su relación terminó, cuestionó a Nodal sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, pero a pesar de preguntar directamente si había una tercera persona, el cantante lo negó. La información que se reveló, la llevó a preguntarse si el interprete de 'Adiós Amor' protagonizó “una segunda vida” con ambas mujeres.

“Quiere decir que si estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho peor”, comentó.

CAZZU: "ME DEJARON POR UN MOTIVO DISTINTO. PREGUNTÉ SI HABÍA OTRA Y ME DIJERON QUE NO"



Cazzu se enteró en redes, como todos nosotros. Qué mal por Angela Aguilar y Nodal, y su cuento para lavarse la imagen.



¿Con qué van a salir ahora? pic.twitter.com/CYzXhDkXXa — Chanclitas 🩴🏝️ (@Flops4love) October 31, 2024

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar y niega infidelidad

Tras la declaración de Cazzu, quien se caracterizó por llevar su proceso alejada de los reflectores hasta que llegó “a su límite”, se volvió tendencia el nombre de Ángela Aguilar, debido a que el público la comenzó a llamar “amante”, “rompe hogares” y diferentes apodos que molestaron a Christian Nodal, quien no dudó en defenderla públicamente.

“De mi esposa no van a estar hablando así, ella no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que insinuó mi ex, jamás fue una amante”, explicó.

En una transmisión en vivo en Instagram, el cantante originario de Caborca, Sonora, también se refirió a la joven, de 21 años, como “un mujerón” y reiteró que no se metió en su relación con la trapera argentina, como los seguidores afirman: “Mi esposa jamás se metió en una relación, jamás fue mi amante, mi esposa es un mujerón, que no tienen ni idea del mujerón que es”, aclaró.

Además, también reiteró que no le fue infiel a su expareja con Ángela Aguilar, ya que según su versión, solo habló con ella cuando la invitó a un concierto de trabajo en la Ciudad de México (CDMX), pero no con motivos románticos.

“Jamás hubo ni siquiera una conversación, ni nada, lo única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol. Yo jamás iría por el mundo orgulloso de una acción así, yo como hombre jamás haría eso… nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona, yo seré muchas cosas, pero infiel no”, señaló.

Durante el video, con una actitud visiblemente molesta, el sonorense afirmó que la versión de su expareja es errónea, ya que sí sabía sobre su relación actual e incluso, señaló que le pidió ayuda para desmentir los rumores de infidelidad.

"Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: 'oye puedes salir a decir que no fui infiel', y ella me dijo: 'no, porque yo no estoy segura'. Esperaba una cordialidad", aseguró.

A pesar de la información que el cantante de ‘Botella tras Botella’ otorgó a sus seguidores, en redes sociales se convocó a una campaña para dejar de consumir su música y bloquear las cuentas de los cantantes en las diferentes plataformas de streaming, además, usuarios replican las frase "Mientras yo exista, Nodal y Ángela siempre tendrán un hater" y "Son los más odiados de México".