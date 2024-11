Tras la polémica declaración que realizó Ángela Aguilar en la que aseguró que su relación con Christian Nodal comenzó meses antes de que se hiciera público, Cazzu habló por primera vez sobre sus sentimientos, del “plan retorcido” que formularon los implicados y de la posible doble vida que llevó el sonorense con ambas mujeres.

Julieta Cazuchelli, como se llama en realidad, asistió como invitada al podcast PLP de Luzu TV, pero a diferencia de anteriores entrevistas en las que mantuvo una postura imparcial sobre su romance con ‘El Forajido’, sorprendió por romper el silencio por primera vez y asegurar que está “en su límite”.

Aunque habló sobre diversos temas como su maternidad tras el nacimiento de ‘Inti’, enfatizó en la mentira que Ángela Aguilar expresó en la entrevista con ABC sobre que “no se le rompió el corazón a nadie”, pero también afirmó que Nodal negó que la ruptura se diera por una tercera persona.

La intérprete de ‘Jefa’ aseguró que el sonorense, cuando decidió romper la relación a 8 meses del nacimiento de su hija, le aseguró que la ruptura no se daba por una nueva persona, a pesar de que ella le preguntó explícitamente.

“ Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta ‘ hay alguien más’ la respuesta fue ‘no’ ” , informó.

La joven de 30 años, comentó que ella no sería capaz de formar parte de “un plan tan retorcido” como el que realizaron los implicados, ya que le debe respeto a su público y sobre todo a su integridad. Además, aseguró que se enteró de la relación de su expareja con Aguilar por los medios de comunicación.

“Se sugiere que yo formé parte del plan, lo cual me siento con la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira, sobre todo porque hay un público que yo cuido, que yo respeto y que sabe que yo tengo opiniones y pensamientos y a ese es el público que le quiero decir que yo jamás sería capaz de perpetuar un plan tan retorcido como el que se está proponiendo”, confirmó.

CAZZU: "ME DEJARON POR UN MOTIVO DISTINTO. PREGUNTÉ SI HABÍA OTRA Y ME DIJERON QUE NO"



Cazzu se enteró en redes, como todos nosotros. Qué mal por Angela Aguilar y Nodal, y su cuento para lavarse la imagen.



¿Con qué van a salir ahora? pic.twitter.com/CYzXhDkXXa — Chanclitas 🩴🏝️ (@Flops4love) October 31, 2024

Cazzu habla de la “doble vida” de Christian Nodal

Durante la entrevista, Cazzu señaló que la versión que Ángela Aguilar contó para ABC es diferente a la que ella vivió, sobre todo cuando la joven de 21 años afirmó que su relación comenzó meses antes, ya que de ser cierto, estaba en medio de una doble vida, mientras ella daba a luz, el sonorense mantenía un amorío con su actual esposa.

“Quiere decir que si estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una historia mucho peor”, señaló.

Para finalizar, además de hablar sobre la sororidad entre mujeres, afirmó que busca estar en paz, ya que respetó la ruptura, la nueva relación y también trató con respeto a Nodal cuando visitó su casa.

“Las dos veces que recibí a su papá en mi casa fue siempre lleno de respeto y toda la comunicación ha sido con mucho respeto, quisiera que se me retribuya, porque yo no le hice nada a nadie”, puntualizó.