Tom Brady quedó “atónito” tras enterarse del embarazo de su ex, Gisele Bündchen Tom Brady no se imaginó que su ex esposa tendría un nuevo bebé con su novio Joaquim Valente; afirman que quedó en shock tras recibir la noticia

Tom Brady quedó “atónito” tras enterarse del embarazo de su ex, Gisele Bündchen. Foto: AFP