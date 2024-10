La actriz Eiza González fue el centro de todos los reflectores al lucir un conjunto transparente a su llegada al programa Jimmy Kimmel Live! en Hollywood.

La mexicana deslumbró a los paparazzis ataviada con una blusa y faldas de tela transparente en color negro. Con estas prendas se unió a la tendencia de lencería a la vista, en el mismo tono y con detalles de encaje.

Eiza González, de 34 años, logró un look súper femenino con moños y volantes en diferentes partes de su outfit. La falda tenía una abertura en la pierna izquierda que elevó el glamour.

Combinó el conjunto con stilettos negros, usó lentes de sol y llevó brazaletes brillantes. Sus estilistas peinaron su cabellera en capas y presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural. Su estilista José Corella aplicó el delineador de labios Anywhere Caffeine de Make Up Forever.

Eiza González. Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Durante su segmento en el programa de Jimmy Kimmel, Eiza prometió no beber alcohol en Halloween este año porque el año pasado vomitó por todo su Uber mientras estaba “borracha hasta desmayarse” y vestida como Catwoman. “En Halloween, simplemente me transformo. Se ha convertido en una especie de broma recurrente entre todos mis amigos”, contó.

La estrella acudió al programa para promocionar la miniserie de boxeo, La Máquina, que se estrenó el 9 de octubre en Hulu/Disney+. En ella tiene el papel de Irasema, la ex esposa de Esteban Osuna (Gael García Bernal). En este proyecto también participa Diego Luna, por lo que están reunidos grandes talentos mexicanos.

Horas antes, Eiza González publicó en Instagram una captura de pantalla de su guión para I Love Boosters, una película sobre “ladrones de tiendas que apuntan a una despiadada experta en moda”. Demi Moore, Keke Palmer, Will Poulter, LaKeith Stanfield, Naomi Ackie, Taylour Paige y Poppy Liu también aparecerán en I Love Boosters, según Deadline.

Apenas el 11 de octubre, Eiza González terminó su papel de Alice en la comedia de acción de Ben David Grabinski Mike & Nick & Nick & Alice junto a Vince Vaughn y James Marsden.

La mexicana está llena de proyectos y también interpretará a Sophia en el thriller de acción de Guy Ritchie, In the Grey, que llegará a los cines estadounidenses el 17 de enero, junto a Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.