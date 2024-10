La actriz Eiza Gonzalez fue una de las invitadas a la cuarta Gala Anual del Museo de la Academia, celebrada en Los Ángeles, California, el pasado 19 de octubre.

La estrella mexicana deslumbró ante los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido blanco de Nina Ricci. La prenda tenía la espalda descubierta, así que llevó su vestido al estilo backless y braless.

El vestido remarcó su silueta torneada por el ejercicio y tenía volantes en la parte baja que aumentaron la elegancia. Llevó un collar con dije en la espalda y sus estilistas peinaron su cabellera en un moño alto.

Aumentó su belleza con un maquillaje compuesto por base, delineador negro, sombras brillantes y abundante gloss con glitter en los labios.

Eiza González. (Photo By Sthanlee B. Mirador/Sipa USA)

La estrella de La Máquina agradeció a La Academia por la invitación y deslumbró a todos en la pasarela, convirtiéndose en una de las más bellas de la noche.

Días antes, Eiza González se unió a una gran cantidad de celebridades en la gira Sweat de Charli XCX y Troye Sivan.Los cantantes actuaron en el Kia Forum en Inglewood, ofreciendo un espectáculo para un público repleto de estrellas que incluía a Chappell Roan, Madison Beer y Katy Perry, entre otros.

Otras figuras públicas notables que asistieron fueron Lily-Rose Depp y su novia 070 Shake, además de Sasha y Malia Obama.

Eiza tiene una carrera brillante. Regresó a la actuación en español en La Máquina y a principios de este año, protagonizó The Ministry Of Ungentlemanly Warfare de Prime Video, que fue dirigida por Guy Ritchie.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.