A casi poco más de dos años, Shakira ni Piqué han dejado en el pasado su truene ni las polémicas circunstancias en las que sucedió, como la infidelidad de éste con Clara Chía. Mientras la colombiana se desahoga a través de su música y se prepara para emprender una gira musical con canciones inspiradas en su dolor, Gerard da entrevistas negando que las cosas hayan ocurrido como se han contado.

En una reciente entrevista que dio a CNN en Español, el ex futbolista del Barcelona FC negó que la historia sobre su separación haya sucedido como se ha contado en estos dos años: “Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido”, dijo.

“Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, , que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”, añadió.

En la misma charla comentó que, a pesar de todo el drama y la cancelación masiva que vivió en internet por las afirmaciones de infidelidad hacia Shakira con Clara Chía, está “muy feliz” y siente que toda su vida ha sido privilegiado por haber jugado en el club de futbol y por tener a sus dos hijos y a su familia.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barça durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, señaló.

Durante la entrevista, Piqué evitó dar nombres, pero dio a entender que sus respuestas tenían como contexto su separación con Shakira luego de casi 12 años de relación y dos hijos; tampoco mencionó a su novia Clara, pero se mostró feliz y cómodo diciendo que se siente bien con su vida personal en este momento.

Además de hablar de su vida personal como pocas veces lo ha hecho, Piqué mencionó en la entrevista el éxito que ha tenido la Kings League, el proyecto que impulsó después de haberse despedido del Barcelona.

La Kings League no sólo ha ganado relevancia en Europa, sino que se ha convertido en la sensación en América Latina, incluido México donde ya se presentó hace unos pocos meses.

En el contexto en que dio la entrevista, Piqué dio a conocer que se jugará la segunda edición de la copa mundial de naciones promovido por su proyecto de Kings League. En la entrevista Piqué dijo que el torneo mundial Kings World Cup Nations ocurrirá a inicios de 2025 con México y España confirmados. El año pasado su competición fue todo un éxito gracias a la participación de varios equipos mundiales como Japón, Francia y Brasil.