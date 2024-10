Demi Moore, de 61 años, se convirtió en la sensación de la noche tras su paso por la alfombra roja de la gala del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, llevada a cabo en Los Ángeles con un sinfín de celebridades de alto perfil.

La actriz fue fotografiada luciendo su belleza eternamente joven y figura de impacto con un ajustado vestido gris metálico sin mangas hecho por Prada; la prenda contó con escote profundo en V, falda recta, espalda descubierta y una abertura sobre la pierna izquierda.

Combinó el atuendo con joyería plateada, incluido un enorme brazalete con anillos a juego y pendientes de diamantes; sumó zapatillas metálicas de plataforma y un clutch también de Prada. En redes sociales compartió algunos detalles de la prenda y de los accesorios que le ayudaron a brillar durante la gala.

Lució su belleza eternamente joven con una ligera capa de maquillaje en su rostro, con base bronceada, párpados ahumados y un fino cat eye negro. En tanto, presumió su cabellera color negro azabache con un moño alto al estilo de los dosmil.

Demi Moore presume belleza y figura de ensueño a los 61 años con vestido de raja y escote. Foto: EFE

A su paso por la alfombra roja, la actriz se reunió con su protagonista en la película La Sustancia, Margaret Qualley, quien vistió un conjunto total black con top de finos tirantes, una falda traslúcida y botas altas.

The Substance, en inglés, ha ganado relevancia y éxito en las últimas semanas debido a la trama dramática y de terror que cuenta sobre la vida de una actriz veterana y su deseo de siempre estar vigente en la industria.

Demi Moore presume belleza y figura de ensueño a los 61 años con vestido de raja y escote. Foto: AP

“¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti mismo? Tú, solo que mejor en todos los sentidos. Deberías probar este nuevo producto, se llama The Substance. ME CAMBIÓ LA VIDA. Con The Substance, puedes generar otra tú: más joven, más bella, más perfecta. Solo tienes que compartir tiempo: una semana para uno, una semana para el otro. Un equilibrio perfecto de siete días para cada uno... Fácil, ¿verdad? Si respetas el equilibrio... ¿Qué podría salir mal?”, según dice la sinopsis oficial que se dio en su presentación en el Festival de Cine de Cannes.

Tras el estreno mundial del filme, Demi ha recibido algunas de las mejores críticas profesionales de toda su carrera por la calidad de su actuación y múltiples transformaciones físicas que le dan realismo al filme.

Demi trabajó en La Substancia en medio de la lucha de su exmarido, Bruce Willis, contra la demencia frontotemporal y la afasia que, según los últimos informes de su condición, ha dejado al actor sin capacidad del habla. “Está estable”, dijo la actriz en un programa de televisión en el que participó para hablar de la enfermedad.