Candice Swanepoel , supermodelo de 36 años, presumió su figura esbelta e irreal en un sexy atuendo lencero durante una sesión fotográfica hecha para promover los recientes lanzamientos de Victoria’s Secret.

A través de sus redes sociales, la celebridad compartió una toma profesional de la sesión, en la que modeló un conjunto rojo de dos piezas, que ayudó a destacar su figura de impacto.

Lució un sostén push up de encaje rojo carmesí a juego con un bikini de corte bajo hecho sobre tela traslúcida y encaje bordado en forma de rosas. Las prendas ayudaron a enmarcar su figura bronceada, sus piernas kilométricas y abdomen marcado. Sumó alas de ángel doradas, un liguero desabrochado, zapatillas rojas de tacón y guantes extralagos con retazos de tela asimétrica colgando.

La modelo lució un par de atuendos similares durante el reciente desfile de Victoria’s Secret, que marcó el regreso de los shows de moda y el de la misma Candice sobre las grandes pasarelas luego de varios años.

Con su melena rubia peinada en ondas alborotadas por la humedad, la sudafricana de 36 años hizo alarde de su belleza; destacó su rostro con maquillaje en tonos naturales, labial nude, sombras cafés sobre los párpados y blush bronceado.

Candice Swanepoel fue una de las protagonistas que modelaron en el inicio de la nueva era de Victoria’s Secret Fashion Show, que se transmitió hace unos días con rotundo éxito en plataformas streaming y tuvo como protagonistas a estrellas de las pasarelas como Bella y Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Kate Moss y Tyra Banks, por mencionar a algunas.

La celebridad se convirtió en empresaria en los últimos años mientras compaginaba su carrera como modelo. Desde 2016 ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño Tropic of C que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la supermodelo dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.