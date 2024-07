Candice Swanepoel, supermodelo y estrella de Victoria’s Secret, hizo una sesión fotográfica dentro del mar para promocionar los recientes lanzamientos de su marca de trajes de baño llamada Topic of C.

En su cuenta de Instagram compartió varias tomas de la sesión, incluidas fotografías en las que la sudafricana vistió un pequeño traje de baño de dos piezas, que apenas cubrió lo necesario en su silueta de infarto.

Su conjunto estuvo compuesto por un sostén strapless con pequeñas copas, a juego con un bikini de tipo thong de corte alto en las piernas; las prendas presentaron un estampado de cuadros verdes y blancos.

Casi toda la nueva colección de prendas presentan diseños y tonos similares, incluidos monokinis y bodysuits y están siendo promocionados en redes sociales bajo una estética veraniega vintage, pero con toques modernos y sexys.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado hacia atrás bajo un estilo húmedo, pero glamuroso.

Combinó el conjunto con varios anillos boho chic de su marca socia Jacquie Aiche, un enorme collar con una piedra en el centro y un par de pendientes circulares.

“Algo azul”, escribió en el pie de foto. Las postales fueron tomadas dentro del mar durante el atardecer.

Candice ha dedicado su tiempo y esfuerzo en la marca de trajes de baño que lanzó antes de que se cancelaran los shows de Victoria’s Secret por boicot; la modelo fue una de los ángeles e imágenes principales por años.

Topic of C fue creada en colaboración de Swanepoel y la vicepresidenta sénior y directora creativa de VS, Daniela Manfredi, mientras criaba a su primer bebé en 2016.

En una entrevista que le dio a Forbes, la celebridad dijo que había sido su sueño crear su propia marca y que el nacimiento de su hijo le dio la oportunidad de explorar el mercado de la moda desde una mirada empresarial y como diseñadora.

“Me encanta la fotografía, las imágenes y la belleza en general. Había estado trabajando y fotografiando natación durante tantos años, y como una forma de mantener mi mente trabajando durante las sesiones de fotos, analizaba el producto”, dijo.

Recientemente incluyó su marca de moda en una asociación de negocios que inició con Hailey Bieber en la que se combina Tropic of C con las colecciones de maquillaje y productos de belleza de Bieber, llamada Rhode.

Tanto Rhode como Tropic of C han aparecido en campañas publicitarias conjuntas, protagonizadas por ambas modelos, para aumentar su popularidad y llegar a más clientes potenciales alrededor del mundo gracias a su influencia.

Según los informes, esta asociación ha resultado ser todo un éxito en ventas tan sólo en los pocos meses que lleva existiendo.