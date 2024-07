La cantante Anitta publicó una imagen de sí misma ataviada con un diminuto bikini tejido en los colores amarillo y verde. También usó una playera con el nombre de Brasil estampado en la parte frontal.

La estrella, de 31 años, reveló que pasó un verano de trabajo y diversión con sus amigos en la playa y discotecas. Sin embargo, reveló que sufrió un accidente, pues sufrió una quemadura de medusa en el brazo y le dejó una lesión visible. Fuera de eso, la pasó increíble.

Anitta se tomó unos días de descanso antes de unirse a Kylie Minogue durante una presentación especial en Londres. Anitta fue su invitada y bailaron juntas algunos de sus temas icónicos.

Días antes, la brasileña se había presentado en Ibiza y dejó atónitos a muchos al lucirse con sus atuendos más atrevidos durante la Semana de la Moda de París.

La estrella de 31 años es la reina del reguetón en Brasil y ha cautivado a todo el mundo con éxitos como Envolver.

En la serie documental Go Anitta, la estrella brasileña reveló que es bisexual. No obstante, ha recibido críticas de algunas personas en internet que dicen que nunca la han visto con mujeres. A lo que ella respondió que no una “falsa bisexual” sólo porque no haya tenido una pareja mujer en los años recientes.

“La gente quiere dictar cómo debes comportarte como bisexual. No he salido con una mujer por mucho tiempo. Tuve algo con una persona que mis amigos conocen, pero no fue nada serio. ¡A mí me pasa lo mismo con los hombres! A la gente le gusta decir: ‘Oh, ella dice que es bisexual, pero nunca ha tenido novia’”, dijo en entrevista con el medio Cosmopolitan UK.

“Me di cuenta de lo peligroso que es cuando tienes visibilidad y no sabes qué hacer con ella. Hay muchos adolescentes escuchándome. Sentí la presión”, agregó.

Anitta dice que sufrió abusos cuando era adolescente y que, al crear su personaje, tomó el control de su narrativa antes de que alguien más pudiera hacerlo. También escuchó hablar a otras mujeres de sus abusos y supo que no estaba sola.

“Cuando creé mi personaje, Anitta, sólo quería ser una mujer con la que nadie pudiera joder. Porque a veces todavía te culpas a ti misma. Piensas que si te comportaras de otra manera, eso no te habría pasado”.