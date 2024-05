Anitta encendió las redes sociales con una sensual sesión fotográfica, en la que hizo alarde de su figura de impacto con un par de bikinis pequeños.

Uno de los looks que usó la cantante brasileña se trató de un traje de baño de dos piezas en color verde brillante, compuesto por un sostén de tirantes halter y recorte sobre el pecho, así como cordones atados sobre el torso, a juego con un bikini de hilo con finos tirantes.

El segundo atuendo se trató de un conjunto amarillo con verde, alusivo a la bandera brasileña.

Usó pendientes circulares, gafas solares de diseñador y una gorra de béisbol azul; en una tercera foto posó ataviada con un top tank de la bandera de Brasil y un minishort a juego.

“Tá buscando calor pero yo soy”, escribió bajo la publicación citando a una frase de su canción Fría.

Hace unos días, a través de redes sociales, los internautas intentaron “cancelar” a Anitta por aceptar que practica la santería y mostrar el culto en su último video musical Aceita en donde se le ve practicando los rituales, vestida de blanco y con un grupo de santeros.

Los fanáticos e internautas le han dejado varios mensajes y comentarios en X e Instagram expresando su disgusto por la santería, incluso han dicho que las personas que la practican son “delincuentes”.

“Anitta ganó mi unfollow y mi disapproval al enterarme de que es santera. La libertad de culto no implica anuencia para cometer actos ilícitos. Los santeros son delincuentes”, señaló un usuario de X.

Tras anunciar el lanzamiento de su video, la cantante anunció que había perdido al menos 200 mil seguidores en sus redes sociales como una forma de rechazar el culto que ha practicado por años.

Esta no es la primera vez que Anitta se muestra como parte de la santería, de hecho, la cantante habla de ella en su documental Anitta: Made In Honório, lanzado en Netflix en 2020.

Ella dijo en un comunicado tras su cancelación: “He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no aceptan que la otra persona piense diferente”.

Luego de la polémica, Anitta debutó en el regional mexicano con una canción a dueto con Alejandro Fernández, titulada La Tóxica.

Durante la promoción de la canción, Alejandro Fernández compartió en sus redes sociales fotografías de ambos posando en su rancho, junto a caballos purasangre.

“Ya me liberé de otro que me dejó en visto y del que siempre me contesta / Para qué gastar en gatos si puedo gastar en fiesta / Mi solteria y yo ayer cumplimos otro mes”, canta la brasileña en la canción.