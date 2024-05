La modelo Elizabeth Hurley dejó boquiabiertos a sus seguidores de Instagram al lucir un diminuto bikini rosa Barbie que dejó a la vista su abdomen plano y espectacular figura.

Combinó el bikini con un minishort de mezclilla para estar fresca y radiante. Dejó suelta su cabellera y presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, delineador negro y rubor en las mejillas.

“Cuando el sol sale, incluso un poco en Inglaterra, ponte el bikini”, escribió como pie de foto y sumó más de 30,000 reacciones en una hora.

La estrella constantemente modela piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach. Ésta nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

Elizabeth Hurley tiene 58 años, pero ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna. Dice que su mantra es "No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde". Dicho de otra manera, la estrella come continuamente pero porciones pequeñas, mastica correctamente y evita cenar muy tarde.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

La fotografía de Elizabeth Hurley en el bikini rosa Barbie sale a la luz luego de que asistiera a una entrevista con Andy Cohen donde reveló que el suicidio de su expareja Steve Bing le afectó mucho.

Steve Bing era el padre de su hijo Damian Hurley. El empresario Steve se suicidó a la edad de 55 años en junio de 2020. Elizabeth Hurley dice que le quedó el remordimiento de que pudo haber sido más amable.

“Te das cuenta de cómo podrías haber estado más ahí para la gente. ¿Cómo no puedes? Nadie sugiere que yo pudiera haber marcar la diferencia, pero aun así tal vez podría haber sido más amable”, dijo.

Añadió que dejó sus sentimientos "en un segundo plano" para poder asegurarse de que su hijo Damian fuera atendido después de la muerte de Steve. “Es realmente difícil. Como mamá, obviamente te importa más cómo se lo tomará tu hijo que cómo lo harás tú”.

Shane Warne, expareja de Elizabeth Hurley, también murió a la edad de 52 años tras un ataque cardíaco en marzo de 2022.

Damian Hurley se expresó sobre sus muertes: “Existen tipos muy diferentes de duelo. Cuando mi padre biológico se quitó la vida, fue un momento confuso, horrible, devastador y horrible. Mientras que cuando Shane, mi padrastro, murió naturalmente de un ataque cardíaco, fue simplemente un tipo diferente de dolor. Fue simplemente devastadoramente triste y espantoso”.