Marcela Mistral, la famosa influencer esposa de Poncho de Nigris, volvió a hablar públicamente sobre Marie Claire, luego de que la exintegrante de La Casa de los Famosos México enfureció contra ella en una transmisión en vivo y aseguró que no tiene intereses románticos con su esposo.

“Intensa, por aquí no es, no ves el monumento que soy, me puedo conseguir al que me dé la gana y ¿me voy a ir yo con Poncho? No mames, no, por aquí no es, no voltees para acá”, señaló.

Sin embargo, tras las polémicas declaraciones de la presentadora venezolana, donde también gritó que la dejen en paz, la influencer regiomontana recordó la problemática entre ambas en el video ‘Lo que la gente se inventa de nosotros' en el canal de YouTube de Poncho de Nigris.

Mistral manifestó su deseo de frenar la situación, ya que le pareció “muy explosivo” el comportamiento de la joven de 31 años, además enfatizó que “no va a caer en el juego”, por el contrario, espera que le vaya bien en sus proyectos, familia y vida personal.

“Yo en mi corazón para esta niña es que le vaya super bien. Que siga teniendo mucho éxito, mucha chamba, que si se casa algún día sea super feliz, que si tiene hijos sea super feliz, que encuentre toda la alegría porque yo le deseo eso. Porque yo tengo esto en mi vida y en mi interior", comentó.

Además, aseguró que se da cuenta cada vez que la modelo venezolana habla sobre su esposo porque, sin ella estar involucrada, recibe comentarios de odio, insultos y agresiones en redes sociales: “La gente viene a atacarme, viene a acosarme, viene a agredirme virtualmente, la gente viene contra mí”, comentó.

Durante la grabación, la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, puntualizó que es una situación que no debería presentarse entre mujeres, sobre todo porque ella es una “señora” y Marie Claire “una chava”.

“Yo estoy en otra cosa completamente distinta, siento que entre mujeres esto no debe suceder, si yo soy una señora, tú eres una chava que está allá trabajando, triunfando, perfecto, maravilloso, mis respetos… Yo estoy en lo mio, voy con mis hijos al colegio , hago ejercicio, voy por el café, yo estoy en otra cosa”, señaló.

Marcela Mistral aclara la llamada de Marie Claire

Una de las razones que hicieron que Marie Claire “explotara” contra Marcela Mistral, fue que la influencer regiomontana comentó en Pochendy Podcasts con Wendy Guevara y Poncho de Nigris, que la presentadora “nunca le marcó” para aclarar las polémicas, lo que generó fuertes críticas.

Ante ello, Mistral enfatizó que mencionó lo de la llamada, porque ambas intercambiaron números telefónicos: “Nos saludamos, coincidimos , nos pasamos el teléfono, por eso yo mencioné ‘nunca me marcaste’, porque ella me comentó ‘oye, vamos a platicar’”, informó.