Marie Claire Harp, una de las integrantes de La Casa de los Famosos México durante su primera edición, habló públicamente sobre las indirectas que Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, lanzó en su contra por el presunto interés romántico que tiene con su esposo.

Mistral asistió como invitada al Ponchendy Podcast, protagonizado por Wendy Guevara y De Nigris, donde aseguró que Marie Claire “nunca le marcó” para hablar del tema, lo que provocó que la exintegrante de LCFM “explotara” contra ella en una transmisión en vivo en redes sociales.

“Déjame en paz, déjame en paz, que nadie te va a quitar a tu marido, que no me gusta tu marido ni me gustará", gritó.

Además, la modelo de origen venezolano expresó que “no los topa” y que su reacción es por los celos que le tiene por ser un “mujeron”, pero que sus problemas de pareja los tienen que arreglar en su casa.

“Intensa, por aquí no es, no ves el monumento que soy, me puedo conseguir al que me dé la gana y ¿me voy a ir yo con Poncho? No mames, no, por aquí no es, no voltees para acá”, señaló.

A la vez, recordó que la ocasión que habló con el regiomontano fue por vía telefónica y que incluso, su expareja fue la que marcó, pero que ella “no tiene nada en su contra”.

“¿Qué estás queriendo decir?¿Qué busco a tu marido por otras intenciones? Jamás, la vez que hablamos con él fue por teléfono, porque mi expareja en ese momento le marcó y me lo pasó, yo nunca he visto a ese señor a solas”, aseguró.

Para finalizar, aseguró que el problema es que Mistral da por hecho que existe un interés amoroso hacia Poncho de Nigris, pero “ni al caso”, además, expresó que “hay mucha intensidad con su marido viejo”.

“Que intensidad con su marido viejo ya, ¿solté a un viejo para agarrar otro viejo casado y con muchachos? Noooo”, expresó entre risas.

Polémicos videos de Marcela Mistral

En medio de la polémica, Marcela Mistral fue criticada por compartir videos en TikTok con presuntas indirectas hacia Marie Claire, sin embargo, usuarios aseguran que “sólo se tratan de trends virales”, aunque algunos fanáticos de la venezolana comparan su belleza física en repetidas ocasiones.

“Yo antes pensaba que ella tenia la cara como de pendej*, pero no wey, sí está”, “La que se acerque a mi vato tiene asegurado dos cosas, la primera es que te va a caer super bien porque es muy alivianado y super buena onda y la segunda es un puta*o en el hocico patrocinado por su servidora, porque el alivianado es mi vato, no yo”, dicen algunos audios virales utilizados Mistral.