La cantante Sabrina Carpenter elevó la temperatura de Instagram al posar ataviada con un extravagante bodysuit rosa de cristales, medias y ligueros a juego.

La estrella, que lidera las listas de popularidad en la música, presumió su belleza con un maquillaje donde el rubor rosa fue protagonista. También usó delineador café alrededor de los ojos y labial llamativo. Dejó suelta y ondulada su cabellera rubia.

Este es el outfit que Sabrina Carpenter usa durante sus conciertos, pero muchos la critican porque dicen que “prácticamente sale a cantar en lencería”.

Durante una entrevista con la revista Time, la intérprete de Espresso respondió a sus haters: “Yo sólo digo: no vengas al show y está bien. Es lamentable que haya algo que criticar, porque, sinceramente, lo más aterrador del mundo es subirse a un escenario frente a tanta gente y tener que actuar como si nada”.

“Si lo único que te ayuda a lograr eso es la forma en que te sientes cómodo al vestir, entonces eso es lo que debes hacer”, agregó.

Sabrina Carpenter tiene 25 años y desde los 12 firmó con un sello discográfico. Sin embargo, hasta ahora alcanzó el éxito rotundo. “Estoy muy agradecida por todas esas veces en las que fui llevada por mal camino, porque ahora estoy mucho más preparada para enfrentar situaciones en las que tengo que confiar en mis propios instintos”, dijo a Time.

Carpenter lanzó cuatro álbumes de estudio con el sello Hollywood Records, propiedad de Disney, entre 2015 y 2019: Adventures In Babysitting (2016), así como The Hate U Give (2018), Tall Girl (2019) y The Short History of the Long Road (2019).

En 2021, se fue a Island Record y fue hasta este 2024 con Short n' Sweet que impulsó su carrera al estrellato.

“Espresso marcó la primera canción número uno de Carpenter en el UK Singles Chart, mientras que Please Please Please ahora tiene la distinción de ser su primera canción número uno en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos”, dice el tabloide Daily Mail.

Sabrina Carpenter fue la telonera de Taylor Swift durante la gira “The Eras Tour”, lo que sin duda también la ayudó a estar en el foco mediático.

Otra cosa que dio de qué hablar en redes sociales fue su relación con Shawn Mendes y el triángulo amoroso que formaron con Camila Cabello. Varias canciones de su más reciente álbum están relacionadas a ese momento amoroso, lo que eleva el interés.

Por lo pronto, Sabrina sigue cosechando éxitos y ahora trabaja junto a Christina Aguilera.