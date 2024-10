Georgina Rodríguez acaba de realizar una de las campañas publicitarias más increíbles y sensuales de su carrera junto a la marca Guess para promover la reciente colección Holiday, que trae para la temporada bolsos de diseño único y looks espectaculares.

La pareja de Cristiano Ronaldo hizo una sesión fotográfica luciendo varios outfit de lujo, incluido un minivestido color champagne de lentejuelas bordadas a mano que ayudó a destacar su silueta curvy y atractivo latino.

Posó para la cámara ataviada con un vestido corto de escote corazón, con pequeños tirantes y ajuste en la falda; lo combinó con un par de zapatillas beige, pendientes de diamantes y un llamativo anillo.

Complementó su elegante apariencia con su cabello peinado con raya en medio y voluminosos mechones ondulados, labial nude, blush bronceado, sombras marrones y un fino cat eye.

Georgina Rodríguez le luce radiante con minivestido de escote revelador en sesión fotográfica. Foto: Mega/The Grosby Group

En un comunicado lanzado por Guess para anunciar la colaboración con la modelo e influencer, Georgina dijo: “Me encantó cuando GUESS me pidió que fuera el rostro de la campaña Holiday. Trabajar con Nima fue increíble y la colección Holiday es absolutamente impresionante”.

Para la misma campaña publicitaria, Rodríguez se despojó de su ropa y posó con su cuerpo sólo cubierto con cuatro bolsos insignia de la colección Holiday 2024; también usó vestidos tipo slip, abrigos de temporada, así como botas y zapatillas ideales para las fiestas de fin de año.

Georgina Rodríguez se ha mantenido ocupada en las últimas semanas con un sinfín de proyectos laborales como el estreno de la tercera temporada de su reality show I’m Georgina en el que expone su vida día a día junto a su familia y Ronaldo.

Asimismo, acaba de lanzar su perfume junto a la marca de lujo Laverne llamado Sense. Recientemente le hizo promoción en redes sociales y le aseguró a sus fanáticos que les encantará la fragancia que diseñó. “¡Aquí está mi perfume! Me llevó un año diseñar con @laverneksa ¡Sé que te va a gustar!”, dijo en su cuenta de Instagram.

La estrella del internet también trabaja en sus campañas de moda con Alo Yoga y Vetements; hace unos días participó en la Semana de la Moda de París con esta última marca de lujo como imagen y embajadora.

¿Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo?

Recientemente la pareja llamó la atención mediática por un supuesto rumor que afirma que Georgina se casó con Cristiano.

Después de casi ocho años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecen haber contraído matrimonio en secreto, o al menos así lo insinuó la estrella del futbol.

En un video que el jugador grabó en el gimnasio de su casa, éste se refirió a Georgina como su “esposa”.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo CR7, de 39 años, mientras hacía un recorrido por su gimnasio para promocionar la marca fitness Whoop. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”, agregó en el clip compartido en Instagram.

Hasta el momento ninguno de las dos celebridades se han pronunciado al respecto; en un breve comunicado, el publicista de Ronaldo le dijo a los medios de comunicación: “En este momento, no puedo confirmar ni negar que Cristiano se haya casado con Georgina. Simplemente no lo sé”.