Rosalía parece que está molesta con Jeremy Allen White, quien se dijo fue su pareja por varios meses desde el año pasado, luego de que éste fuera fotografiado por los paparazzis besándose con su nueva conquista en Los Ángeles.

Y es que en redes sociales compartió una selfie tomada en su baño en la que mostró un tatuaje referente a su exprometido Rauw Alejandro, con el que terminó en 2023 por otra supuesta infidelidad.

En la foto, la Motomami aparece luciendo un sostén negro con el tatuaje justo por debajo del seno. Tal cual dice “Raúl”, como el primer nombre real de Rauw. La selfie generó comentarios entre sus fanáticos que afirmaron que ya volvió con el cantante urbano.

Sus seguidores también creen que se trata de una venganza contra Jeremy Allen White después de que éste fuera captado con su coprotagonista en The Bear, Molly Gordon, en pleno beso en Los Ángeles, aún cuando Rosalía y él estaban vinculados sentimentalmente.

La supuesta infidelidad ocurrió mientras la española se encontraba celebrando su cumpleaños número 32 en París con su séquito de amigos.

Los medios estadounidenses afirmaron que Jeremy Allen White está en busca de una nueva casa para mudarse con Gordon, también de 32 años, en Los Ángeles. Supuestamente tomó la decisión de embarcarse en un nuevo romance después de que finalizara también su divorcio Addison Timlin después de cuatro años de matrimonio y dos hijos.

Una fuente le dijo a People que Jeremy y Molly tuvieron una “química intensa” en el set de la serie The Bear que los llevó a iniciar un romance fuera de las cámaras. “Desde el principio hubo rumores de que tenían una química intensa incluso cuando no estaban filmando. Sin embargo, no empezaron a salir románticamente hasta hace unas semanas”, señaló el insider.

La fuente agregó que Jeremy está realmente interesado en su coprotagonista y que pasan mucho tiempo juntos desde antes de que se confirmara su romance y hasta el momento. “Ella pasa tiempo en su casa. Salen a almorzar y parecen pasárselo muy bien. Son cariñosos, suelen tener conversaciones profundas y parecen tener curiosidad por conocerse mejor", reveló la fuente sobre la floreciente relación de la pareja”.

Los fans de Rosalía recientemente se dieron cuenta que Molly está atenta a las publicaciones de la española en Instagram hasta el punto de darle like a pesar de no seguirse mutuamente.

Según se dice, Molly “vigila” a la ex novia de su pareja para saber qué hace y con quién sale ahora que está separada de Jeremy. “Lo que encuentro extraño sobre esta situación es que a Molly le han gustado las fotos de Rosalía a pesar de que no la sigue. Imagínense acosar a la ex de su hombre. Qué raro”, dijo un usuario de internet.

“Sinceramente, ¡es un nivel completamente nuevo de 'mantenerse al tanto'! Tal vez sólo esté tratando de mantenerse informada, pero todos sabemos que la mejor manera de seguir adelante es dejar de seguirla y concentrarse en el presente”, escribió otro en Instagram.