Pepe Aguilar vuelve a desatar la polémica por hablar de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: en esta ocasión, el cantante de 56 años dijo que fue su hija y no el joven cantante de regional mexicano, quien pidió permiso para casarse, dejando entrever que Nodal no “tuvo el valor” de enfrentarlo en ese momento para formalizar su boda. Pepe Aguilar relató los detalles de ese momento y aseguró que Ángela “lloró y todo” al pedir permiso.

Tras haber lanzado “Cuídamela Bien”, Pepe Aguilar desató cientos de críticas positivas y negativas en redes sociales sobre la canción que habla de cómo inició el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal. El cantante incluso señaló, en su más reciente tema, que al intérprete de “Adiós Amor” se le da muy bien cambiar de pareja, por lo que tocó el tema de su supuesta inestabilidad en el amor.

Pero eso no fue todo, ya que Pepe Aguilar decidió seguir hablando del tema y ahora lo hizo en una entrevista para el programa Despierta América, en la que dio detalles de cómo fue que la joven pareja pidió su permiso para casarse. En un primer momento, admitió que pensó que su hija nunca se casaría.

Después dijo que Ángela habló con él e iba acompañada de su hermana Aneliz, pero que Christian Nodal se quedó afuera de la habitación esperando la respuesta y sobre todo, la reacción de Pepe Aguilar, pues el compromiso matrimonial llegó de una forma muy rápida.

“Fue un momento muy importante para ella, lloró y todo, cuando le dije ‘pues vas’”, dijo Pepe Aguilar. Añadió que la respuesta que le dio a su hija ante su petición de casarse con Nodal fue: “Pues adelante, como dice la canción ‘por mi parte yo les doy la bendición’, hay que darles chance, yo nada más soy su papá, no soy su dueño, su dueño es Dios”.

Ante estas declaraciones de Pepe Aguilar, las redes sociales volvieron a encenderse en el tema del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal y hubo quienes señalaron al joven intérprete de “cobarde” por no ser él quien pidiera permiso para casarse, sino que tuvo que ir ella a hacerlo.

“Qué padre no hace lo que sea por ver feliz a su hija”, “Desde ahí se notaba que Nodal le tenía miedo Pepe”, “Nodal debió dar la cara y no dejas sola a su futura esposa” y “Qué valiente nos salió Nodal” fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Pepe Aguilar señala que muestras de amor de Nodal y Ángela Aguilar le incomodan “Qué cosa tan desagradable”

En la entrevista para Despierta América también se le preguntaron sobre otros temas, como si veía enamorados a Christian Nodal y Ángela Aguilar a lo que contestó: “¡Qué cosa tan desagradable! Son unos verdaderos cursis todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi, pensaba que mis papás eran cursis, no hombre, estos g*eyes, ¡qué barbaridad!, pero está bonito”, mencionó.

Así fue la reacción de Nodal a la canción “Cuídamela Bien” de Pepe Aguilar

De acuerdo con Pepe Aguilar, Christian Nodal escuchó la canción “Cuídamela Bien” mucho antes de que fuera lanzada e incluso señaló que también se la compartió a su hija. “A todo el mundo, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’ (…) ‘¿Pero de qué me está hablando mi suegro?’, me decía. ‘No te asustes hombre, ahí te va’”, contó el cantante de 56 años.

Agregó: “Lo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace muchos años lo conozco, hay cariño, pues. A parte como colega, lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien. Y ya cuando la escuchó se quedó como pensando y me dijo ‘A ver suegro, póngamela otra vez’ (…) Le digo ‘¿Qué pasó?’, me dice ‘Está buena, está buena, todavía no sé qué pensar’”.

¿Cómo está Christian Nodal hoy jueves 3 de octubre?

A través de sus redes sociales, Christian Nodal anunció cómo se encuentra tras haber sido hospitalizado de emergencia hace unos días, situación por la que tuvo que cancelar un concierto. En el comunicado precisó que enfermó por una infección estomacal y que se encuentra en recuperación; sin embargo, las presentaciones de Denver, Colorado y Salt Lake City Utah serán canceladas y reprogramadas para noviembre. Asimismo, declaró que estará de regreso en los escenarios el próximo 7 de octubre.