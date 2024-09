Majo Aguilar mantiene su vida personal y carrera como cantante de regional mexicano lejos de las polémicas y los chismes, en especial de aquellos que rodean a su prima Ángela Aguilar.

Desde que inició con su carrera, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar se ha encargado de crecer como cantante y no involucrarse en dramas mediáticos, pero tras una serie de comparaciones con su prima y supuestos problemas con su familia, Majo decidió hablar al respecto.

En un comunicado que dio en sus redes sociales, Majo abordó los rumores de hostilidad con Ángela y con su tío Pepe Aguilar e hizo referencia a la invitación familiar a su posible boda, luego de que ella no asistiera a la de Ángela con Christian Nodal en Morelos.

“Ya no voy a hablar nada de mi familia. No voy a decir absolutamente nada porque es increíble cómo todo lo sacan de contexto… Esto se está saliendo de control o quizá se salió de control desde hace tiempo y yo no lo había visto, pero ya fue demasiado… Todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas”, agregó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Majo habló sobre un encuentro que tuvo con la prensa en el aeropuerto durante el que se le cuestionó sobre si invitaría a toda su familia a su boda si es que tuviera planes de casarse a lo que dijo que sí, ya que no tiene ningún conflicto con los miembros de su familia como se ha comentado.

El cuestionamiento se le hizo como una referencia a la Ángela y Nodal a la que ella no asistió porque supuestamente no la quisieron invitar. Los medios que la entrevistaron al parecer sacaron de contexto su comentario y dijeron que su respuesta era una “indirecta” para su prima.

“En la mañana vi una nota y por eso estoy haciendo este video. Ya no voy a hablar nada de mi familia porque es increíble como todo lo sacan de contexto. Entiendo que es un juego, la industria y tal, pero hay un punto donde esto ya se salió de control, ya fue demasiado”, señaló visiblemente molesta.

En el mismo clip, Majo dijo que no era su intención reírse cuando le preguntaron sobre el cuerpo de su prima y si sabía si usaba “ciertos trucos” en sus caderas como en internet se comenta. Sin embargo, se rió porque le pareció absurda la pregunta: “no está chistoso”, dijo.

Más adelante en su comunicado, Majo recalcó que no tiene conflictos con su tío Pepe y que le agradece el apoyo que siempre le dio, incluidas las ocasiones en que le prestó su estudio para que pudiera grabar su música.

“A mí nadie me ha hecho nada… Yo no soy hija de mi tío Pepe, la que es hija de mi tío es Ángela. No es que mi tío no dé el apoyo, en su momento, mi tío me prestó su estudio, estaba ahí al pendiente, en fin”, recordó.

También habló de la gira que comenzó con Alex Fernández y de cómo los fans y los medios de comunicación afirmaron que se unió a él por una supuesta falta de apoyo de Pepe Aguilar: “Soy una mujer que acaba de cumplir 30 años, que estoy haciendo mi carrera, estoy haciendo mis cosas, no me tiene que llevar mi tío Pepe de la mano a todas partes… No tienen idea, no saben… Mi tío quería que yo estudiara música allá en Los Ángeles. Son mil cosas”, dijo.

En el mismo video, Majo, cuyo nombre completo es María José Aguilar Carrillo, pidió respeto hacia su carrera y el arte que hace a través de la música y dijo que merecía ser valorada por sus logros dentro de la industria tras varios años de trabajar en ella.

Dijo que no seguirá el juego de los medios de comunicación y los haters y mantendrá en pie su lema de amor, dentro de su vida tranquila y carrera individual.

"Mi lema es puro amor, y tengo que ser congruente con lo que digo que soy, y no está padre ya tanta comparación. Y como les digo, toda esta cosa que se han inventado, y cuando digo se han inventado, cada quien sabe a quién me refiero. No son todos los fans, ni son todos los medios, pero todo lo que se han inventado de, esto que han alimentado esta confrontación horrorosa de odio, de muchísimo odio, está horrible, y yo no pienso participar en eso”, finalizó.