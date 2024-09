Pepe Aguilar no se guardó nada y en su nueva canción “Cuídamela Bien” dijo lo que realmente piensa del romance y matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal; una de las frases más polémicas del tema es en la que dice: “te doy un consejo, si la quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien”, una clara indirecta, según fanáticos, de lo inestable que es Nodal en el amor, con las mujeres y sus parejas. El joven cantante de regional mexicano no se quedó callado y respondió a estas duras palabras de su suegro.

Hace unos días, Pepe Aguilar lanzó una nueva canción que generó polémica y críticas, dividió las opiniones de sus fanáticos y seguidores pues hay quienes consideran que la letra es muy escandalosa, ya que se trata de una advertencia para Nodal para que no juegue con los sentimientos de Ángela Aguilar; por otro lado, hubo a quienes les encantó el tema y dijeron que el cantante de 56 años estaba en su derecho de contar lo que siente en estos momentos y de “facturar” con la polémica.

“Cuídamela Bien” es la más reciente canción de Pepe Aguilar y, de principio a fin, el tema central es su hija y su yerno, quienes hasta hace unos meses sólo eran colegas en la industria y, de pronto, de un momento a otro, decidieron casarse. Frases como “Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es”, “Cuídamela bien, ya la enamoraste, ya te la llevaste, qué le voy a hacer” y “Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón” generaron controversia, pues parece que Pepe Aguilar amenaza y advierte a Nodal sobre las consecuencias de fallarle a él, a Ángela y a toda la familia.

Pero sin duda, la frase que más polémica causó fue la que dice “te doy un consejo, si la quieres bien, no la cambies, porque se te da muy bien”, ya que Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán por su inestabilidad en el amor y por la facilidad con la que termina con una novia y comienza una relación con otra mujer. Como sucedió con Cazzu, la madre de su hija Inti, con quien terminó y a las dos semanas anunció su romance con Ángela Aguilar, para casarse con ella un mes después.

Ante este mensaje directo de Pepe Aguilar, Christian Nodal decidió no quedarse callado y respondió a la aseveración de que a él se le da muy bien cambiar de parejas y tener varias novias de una día para otro.

Fue en su más reciente entrevista para el medio “Despierta América”, transmitida el 26 de septiembre, en la que Nodal participó en una dinámica de preguntas y respuestas. Se le cuestionó sobre su auto favorito, su parte favorita de su cuerpo, su inspiración musical, su comida favorita y su vicio favorito; a esta última pregunta dijo, de inmediato y sin dudarlo, que “su esposa” era su vicio favorito.

Esta respuesta provocó diversas reacciones en redes sociales: los internautas aseguraron que dijo que su vicio favorito era Ángela Aguilar para dejar en claro que en este momento no tiene “ojos para nadie más” y que está comprometido al cien por ciento con su esposa, sobre todo después de que en la canción “Cuídamela Bien” Pepe Aguilar asegurara que se le da muy bien cambiar de novias.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre “Cuídamela Bien”, la nueva canción de Pepe Aguilar?

Tras la publicación de “Cuídamela Bien”, Ángela Aguilar reaccionó a la polémica canción de su papá, en la que amenaza y advierte a Christian Nodal. La joven de 20 años se limitó a darle “Me gusta” a la publicación de Pepe Aguilar, pero internautas señalan que hasta ahora Ángela no ha compartido en sus redes sociales el tema en el que su papá no habla muy bien de su esposo.