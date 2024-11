Ángela Aguilar está enfrentando una de las peores polémicas de su carrera y ahora se debe a que Cazzu salió a desmentir lo que dijo en su entrevista para el medio ABC News. La argentina aseguró, sin titubear, que la hija de Pepe Aguilar mintió al afirmar que ningún corazón se había roto tras haber dado a conocer su relación con Christian Nodal. Cazzu indicó que con el rompimiento con Nodal “se rompieron muchos corazones” y sufrió demasiado.

La reciente entrevista de Cazzu causó polémica y revuelo en redes sociales luego de que la argentina decidiera hablar después de permanecer varios meses en silencio, tiempo en el que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su noviazgo, después se casaron y, ahora, presumen lo unidos que están haciendo gira juntos y cantando en conciertos.

Una de las declaraciones de Cazzu que causó más controversia fue aquella en la que desmintió a Ángela Aguilar, ya que la joven dijo a un medio estadounidense que en su relación con Christian Nodal “todos estaban muy felices” pues eran adultos. “A nadie se le rompió el corazón” dijo la hija de Pepe Aguilar refiriéndose a que Cazzu ya no se encontraba junto a Nodal cuando su relación inició.

“Todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo. A nadie le rompieron el corazón. Todos tienen la conciencia tranquila”, señaló Ángela Aguilar. Estas palabras de la joven de 21 años fueron suficientes para que Cazzu decidiera hablar y aclarar que ella no sabía del romance de Nodal y Aguilar desde hace meses como se refirió.

Además, dijo que a ella le rompieron el corazón y que sufrió mucho por la ruptura con Nodal. Recalcó que no le gustó que Ángela Aguilar hablara de sus sentimientos con la ligereza con la que lo hizo, sobre todo porque dijo que ella “no la conoce, no sabe cómo la pasó”.

“Yo sufrí muchísimo, se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso, yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá” dijo Cazzu visiblemente molesta.

"Se dijo q "aquí" nadie sufrió, YO sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón fue un proceso muy doloroso". CAZZU pic.twitter.com/z8nVgBru6s — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) October 31, 2024

Añadió: “Siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden la línea, un límite, es señal de que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo”. Estas palabras las enunció en relación con su decisión de hablar del tema, aunque ella no quería hacerlo pues prefiere mantenerse alejada del escándalo.

Redes sociales tunden a Ángela Aguilar tras polémica entrevista de Cazzu

Tras la entrevista de Cazzu en el canal de Youtube Luzu TV, las redes sociales se encendieron y explotaron contra Ángela Aguilar: criticaron su forma de actuar en el escándalo, las declaraciones que dio y el hecho de que diera por confirmado que Cazzu sabía de su romance con Christian Nodal.

“Ángela Aguilar la misma que se hacía llamar la tía del bebé de Cazzu mintiendo sobre todo lo que pasó” y “Ángela Aguilar es una mentirosa, bueno, ya lo sabíamos, pero ahora Cazzu sale oficialmente a desmentir las recientes declaraciones de Angelita, aclarando que ella no sabía de esa relación”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.