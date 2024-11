La polémica entrevista que ofreció Cazzu para el canal de Youtube Luzu TV dejó al aire una pregunta inquietante, de acuerdo con los seguidores y fanáticos: ¿Christian Nodal le mintió a Ángela Aguilar y a Cazzu? La argentina dijo que su ex le dio un motivo para su rompimiento, que no tenía nada que ver con una tercera persona, mientras que la hija de Pepe Aguilar señaló al medio ABC News que ella y Nodal estaban juntos desde hace muchos meses y que Cazzu sabía de esto. En redes sociales señalan que ambas famosas tienen una distinta versión de la historia.

Una vez más, Christian Nodal está en medio de la controversia luego de las declaraciones de Cazzu en su más reciente entrevista. En redes sociales, los internautas no sólo cuestionaron a Ángela Aguilar, sino también al cantante de “Adiós Amor” ya que podría haber engañado a ambas famosas y cada una darle una versión diferente de los hechos.

Esto surgió luego de que Cazzu dijera que cuando le preguntó a Nodal si su ruptura se debía a que había alguien más, él lo negó. “Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta ‘hay alguien más’ la respuesta fue ‘no’”, indicó.

CAZZU: "ME DEJARON POR UN MOTIVO DISTINTO. PREGUNTÉ SI HABÍA OTRA Y ME DIJERON QUE NO"



Cazzu se enteró en redes, como todos nosotros. Qué mal por Angela Aguilar y Nodal, y su cuento para lavarse la imagen.



De igual forma, la famosa argentina dijo que ella no se prestaría a formar parte de un “plan retorcido” como el que sugiere la hija de Pepe Aguilar, en el ella supuestamente sabía desde hace mucho tiempo y estaba de acuerdo; precisó que no participaría en algo así porque le debe respeto a su público y sobre todo a su integridad. Además, aseguró que se enteró de la relación de su expareja por los medios de comunicación.

Por su parte, Ángela Aguilar dijo en la entrevista para el medio estadounidense ABC News lo siguiente: “Estamos todos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que se ve en las redes sociales (…) ni siquiera conocen el 5 por ciento de la historia que están tratando de contar”.

Añadió: “Todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo. A nadie le rompieron el corazón. Todos tienen la conciencia tranquila”. La hija de Pepe Aguilar dejó entrever en su momento que su romance con Nodal inició cuando él ya no estaba con Cazzu, algo que supuestamente habría sucedido hace mucho tiempo.

Sin embargo, Cazzu desmintió las palabras de Ángela Aguilar y precisó que ella se enteró como todos, cuando el escándalo estalló en redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu?

Hasta el momento, Ángela Aguilar ha guardado silencio sobre lo que dijo Cazzu en el canal de Youtube Luzu TV. La hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto luego de que la argentina dijo que ella había mentido y que no iba a permitir que siguiera hablando de sus sentimiento si no la conoce. Por su parte, Christian Nodal únicamente publico una historia de Instagram en la que se ve una tipo cabaña, quizás en relación al día de Halloween. Sobre este tema, su suegro, Pepe Aguilar, habría organizado una celebración o al menos eso parece debido a un video que publicó en sus redes sociales.