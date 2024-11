Después de desmentir a Ángela Aguilar y haber hablado públicamente de su rompimiento con Christian Nodal, Cazzu podría perder la pensión que éste le da para Inti, además de otros millones de dólares que supuestamente acordó a cambio de su silencio.

Y es que desde que se reveló la relación de Ángela con Nodal se dijo que el cantante sonorense le hizo firmar un contrato millonario a su ex para que nunca hablara de su separación ni de su esposa; en dicho contrato supuestamente también iba incluida la pensión para Inti y la entrega de algunas propiedades.

En medio de la cancelación masiva que están viviendo Nodal y Ángela, así como el escrutinio público al que se expuso Cazzu tras sus declaraciones en PLP de Lazu TV, la periodista Maxime Woodside habló en su programa de radio acerca del contrato que supuestamente la argentina firmó a cambio de mantenerse callada y fuera de sus vidas.

Woodside mencionó que Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, firmó un documento en el que Nodal se comprometió a hacerse cargo de todos los gastos de Inti de por vida y también lo de ella, además de darle un rancho en Argentina y una casa en Miami.

LEE MÁS: Kim Kardashian roba miradas con vestido de escote y joya única en los LACMA

La explosiva entrevista que dio Cazzu , según sugirió Woodside, le podría traer problemas económicos y la pérdida de los millones y propiedades que presuntamente le dio Nodal.

“Se dijo que había firmado un contrato con Nodal donde ella no iba a dar declaraciones porque él se iba a hacer cargo de todos los gastos de la niña y de ella. Les compró un rancho, una casa en Miami, le pasa una buena pensión. Ella había dicho que no iba a hablar de nada, pero pues ya decidió que sí”, comentó Woodside.

Hace un par de meses se informó que el cantante de Botella Tras Botella le había regalado varias propiedades a Cazzu y a su hija, pero no estaba claro si el obsequio había sido para comprar su silencio.

Cuando Nodal viajó al cumpleaños de su hija Inti a Argentina en septiembre pasado, el periodista Javier Ceriani afirmó que el mexicano le dio “tantas casas” a Cazzu y la dejó millonaria para asegurar su futuro y el de Inti.

En un comentario que hizo en su programa de internet, Ciriani detalló que Christian había viajado a Argentina para celebrar a su hija, pero también para supervisar las obras de las propiedades que le dejó a su ex: “También está ahí para supervisar la obra, de las tantas casas que le dio a Cazzu, que no se quejé Cazzu porque está millonaria, y la Inti tiene asegurado su futuro, Nodal no ha sido mezquino para nada con Inti”.

Fue el mismo periodista el que detalló que Nodal le dejó tres casas en Argentina a Julieta además de una fuerte suma millonaria que podrá manejar hasta que Inti cumpla la mayoría de edad.

“Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”, afirmó.

Hasta el momento no se sabe si este comentado contrato, que incluye las propiedades y el dinero, es verdadero ya que ninguno de los dos involucrados ha hablado al respecto.