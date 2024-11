Eva Longoria acaparó la atención de la gala anual del Día de Muertos de Carlos Eric Lopez en Los Ángeles con un revelador, pero elegante look que resaltó la belleza y sensualidad que conserva a los 49 años.

Y es que la actriz desfiló por la alfombra roja ataviada con un exclusivo atuendo total black de Coral Castillo, mismo que presentó atrevidos detalles de confección transparentes que dejaron a la vista su lencería.

La parte inferior del vestido estuvo compuesta por una maxifalda transparente con malla y encaje, confeccionada con detalles recortados desde el torso hacia abajo; mientras la parte superior contó con un top backless y revelador escote en forma de corazón, así como finos tirantes. Debajo de la prenda dejó a la vista su lencería negra.

Combinó el look con un par de zapatillas de tacón de aguja, así como lujosas prendas de joyería incluidos un par de pendientes de diamantes circulares, un brazalete estructurado con tres tiras y un elegante anillo.

Eva Longoria y el vestido transparente con el que dejó a la vista su lencería negra. Foto: AFP

Definió su belleza con maquillaje bronceado que le ayudó a lucir más joven y radiante que nunca: usó blush bronceado, labial rojo, párpados ahumados, un fino cat eye negro y el popular contouring.

Sobre esta base, la actriz de Esposas desesperadas lució pedrería falsa pegada al rostro simulando el estilo de una catrina; también sumó una corona de rosas rojas y blancas sobre su cabello ondulado.

La actriz se unió a otras personalidades de Hollywood para la celebración inspirada en la fiesta mexicana por el Día de Muertos como Eugenio Caballero, Miguel y Nicole Richie, por mencionar algunas.

Eva Longoria y el vestido transparente con el que dejó a la vista su lencería negra. Foto: AP

Eva Longoria tuvo un fin de semana ajetreado, ya que además de la fiesta del Día de Muertos, la actriz hizo campaña a favor de Kamala Harris y Tim Walz rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre.

La celebridad viajó a Las Vegas para unirse al candidato demócrata a la vicepresidencia Walz; al evento acudieron varios voluntarios de campaña y residentes que hablaron con el candidato sobre las propuestas políticas que ofrece a la ciudad, y en general al estado de Nevada, para analizar si darán su voto.

Además de su labor política, Eva se tomó el tiempo esta semana para hacer una gira de prensa en Nueva York para promover su nuevo libro de cocina My Mexican Kitchen: 100 recipes rich with tradition, flavor and spice, en la que habló sobre su participación en la serie Only murders in the building.

Longoria, de 49 años, acudió al programa Good Morning America dijo al programa que se había inspirado en la cocina mexicana cuando hizo el documental de CNN Searching for Mexico. Ella contó: “Este libro de cocina es un reflejo de esa época, de recorrer todo ese país, de volver a mis raíces, y pensé: ‘Tengo que documentar todo esto’, y antes de que me diera cuenta, tenía tantas recetas que pensé: ‘Oh, tengo que compartirlas’”.