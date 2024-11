Meghan Markle dejó ir una oportunidad muy valiosa para estar cerca de la familia real: se informó que la duquesa de Sussex le dio la espalda a Kate Middleton, el príncipe William, el rey Carlos III y los demás integrantes de la realeza británica porque "no confía en ellos”, así lo reveló una fuente del Palacio de Buckingham. La esposa de Harry rechazó su ayuda de forma contundente.

Cada vez son menos las personas que apoyan a Meghan Markle y la ayudan a salir adelante de la crisis que actualmente enfrenta junto con el príncipe Harry. Desde hace meses, medios internacionales reportan que la pareja real atraviesa una fuerte crisis que los ha llevado a tal punto que se encuentran distanciados.

En medio de estos momentos tan difíciles, Meghan y Harry han intentado acercarse a la familia real, pero ésta se ha mostrado indiferente, fría y sin ganas de tener contacto con ellos o de perdonarlos para que vuelvan a ser parte activa de la monarquía británica.

Y esta negativa se debe en parte a la actitud de Meghan Markle, quien habría rechazado la ayuda de la familia real por desconfianza y, ahora que sí los necesita, ellos han decidió ignorarla.

En el libro recién publicado de Robert Hardman, el cual lleva por título “Charles III”, el autor obtuvo el testimonio de un miembro del personal que trabajó en el Palacio de Buckingham cuando la exactriz de Suits se instaló en dicho lugar como esposa del príncipe Harry.

De acuerdo con su relato, la familia real le ofreció a Meghan Markle todo su apoyo cuando se casó con el duque de Sussex, pero ella los rechazó por falta de "confianza".

“Enviamos a personas de Clarence House, gente muy experta, para que los ayudaran, pero la duquesa no confiaba en ellos. A esos dos se les ofrecieron recursos considerables, y luego dijeron que no se les había ofrecido ninguna ayuda. Y eso fue completamente incorrecto”, dijo.

¿Meghan Markle estaría “pagando” el no haber aceptado la ayuda de la familia real? Algunos expertos consideran que sí, porque si lo hubiera hecho quizás su paso en la realeza británica habría sido más duradero y no estaría en la situación en la que se encuentra ahora, en la que el príncipe William y Kate Middleton no la quieren cerca de sus vidas.

La “tóxica” razón por la que Meghan y Harry hacen apariciones separadas

Desde hace semanas que Meghan y Harry no acuden a un evento juntos, situación que ha provocado toda clase de especulaciones sobre una separación, rompimiento o inminente divorcio. Sin embargo, el experto en relaciones públicas, Ed Coram James, cree que las apariciones en separado se deben a una razón muy estratégica: ahora su marca conjunta se considera "tóxica".

“Desde que se casaron, Harry y Meghan tienen una marca distintiva. Esa marca se basa en un dúo. Llámenlo 'Harry y Meghan', llámenlo 'los Sussex', llámenlo como quieran. El hecho es que durante años se han convertido en sinónimo uno del otro. Y, desde la famosa entrevista con Oprah Winfrey, en la que tomaron un desacuerdo latente entre ellos y el resto de la Familia Real y básicamente declararon una guerra total, esa marca se ha vuelto cada vez más tóxica y, por lo tanto, comercialmente insostenible. Hasta el punto en que no muchas marcas importantes se apresurarán a firmarles un cheque grande en función del valor de su marca”, mencionó al medio Mirror.

Agregó: “Esto se debe a que la confrontación en curso con el resto de la Familia Real, así como con gran parte de la familia de Meghan, los ha hecho parecer confrontativos y combativos, su serie de proyectos comerciales que no han funcionado y han llevado a una sensación de que no son los mejores productores. Y su gira publicitaria mundial los hizo parecer quejosos, desagradecidos e inconscientes del enorme privilegio del que han disfrutado”.