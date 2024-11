Después de haber desmentido la versión de Ángela Aguilar sobre su relación con Christian Nodal, Cazzu reapareció en público y pareció haberse burlado de la esposa de su ex con un look de esponjas. ¿Qué sucedió? Aquí te lo contamos.

La cantante argentina fue vista en una marcha del orgullo en Argentina luciendo un atuendo sencillo, pero glamoroso, compuesto por una minifalda rosa baby de encaje y un top corto azul, lo que llamó la atención fue que en los costados de los shorts traía esponjas, similares a las que supuestamente usa Ángela en sus conciertos.

LEE MÁS: Eva Longoria y el vestido transparente con el que dejó a la vista su lencería negra

En cuestión de segundos, tras la publicación de las fotos, los internautas aseguraron que Cazzu se estaba burlando de Aguilar, de 21 años, en medio de la polémica que se intensificó por las declaraciones que hizo sobre la forma en que su ex y Ángela iniciaron su romance. Sin embargo, las esponjas en el conjunto de la argentina no tuvieron nada que ver con Ángela y no fue una burla hacia ella, ya que el look es parte del nuevo concepto de la marca de moda Jean Paul Gautier.

En los últimos meses, Ángela no sólo ha protagonizado críticas en redes sociales por la forma en que inició su romance con Nodal, sino que ha recibido burlas constantes por su cuerpo, especialmente por sus caderas.

Y es que la cantante se ha dejado ver en ocasiones presumiendo una silueta más curvy, y en otras veces, la hija de Pepe Aguilar ha sido vista con una figura menos voluptuosa. Esto ha originado teorías en redes sociales de que usa fajas y esponjas en dichas áreas para verse más curvilínea.

A diferencia de los atuendos de Ángela, el outfit que lució la cantante de trap, cuyo nombre real es Julieta Cazuchelli, es parte de la idea de Jean Paul Gautier de mostrar looks ajustados con transparencias y esponjas en el exterior de las prendas.

La aparición pública de La Jefa sucede apenas unos días después de que desmintiera a Ángela Aguilar y dijera que no sabía nada acerca de su relación con Nodal y que le rompieron el corazón a pesar de que Ángela aseguró que ella estuvo “de acuerdo” con lo sucedido.

“Estamos todos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que se ve en las redes sociales”, señaló la cantante de regional mexicano en una entrevista que le dio a la cadena ABC. “Ni siquiera conocen el 5 por ciento de la historia que están tratando de contar”, añadió.

Añadió que “a nadie se le rompió el corazón” refiriéndose a que Cazzu ya no se encontraba junto a Nodal cuando su relación inició. “Todas las partes involucradas estuvieron de acuerdo. A nadie le rompieron el corazón. Todos tienen la conciencia tranquila”, señaló.

En la entrevista que dio el jueves pasado a PLP de Lazu TV, Cazzu dijo que en realidad ella no tenía idea de su relación ni de lo que estaba sucediendo entre los otros dos, como lo afirmó Aguilar; además calificó su rompimiento con Christian como una “separación conflictiva y muy pública", que se tornó como un “universo paralelo” y que rompió “muchos corazones”, incluido el suyo.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan. Me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, señaló.

Añadió que toda la polémica en torno a ella, Ángela y Nodal le hizo mucho daño a su familia por lo que decidió guardar silencio. “Le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio, un silencio público en realidad porque adentro, de puertas para dentro es lo que la gente recibió como silencio fue un silencio de reconstrucción. Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente y mientras pasaban un montón de cosas, yo guardaba silencio y en ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguí mi trabajo y maternaba”.