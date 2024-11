Ben Affleck parece conservar su amor y admiración a su ex Jennifer Lopez en medio de su polémico divorcio, o al menos así lo dijo en una reciente entrevista que dio.

El actor de Argo habló de su próxima película Unstoppable en la que trabajó como productor y en la que actuó Jennifer. En una entrevista que le dio en exclusiva a Entertainment Tonight, Ben alabó a su ex y sus dotes actorales y la calificó como “espectacular”.

En la charla que dio, Affleck comparó Unstoppable con el filme Small Things Like These, que recientemente produjo, señalando que la primera pudo imprimir la pasión de artistas “realmente talentosos”, incluyendo la que fue su esposa por dos años

Ben dijo: “Unstoppable es una película muy diferente a steam pero de alguna manera, está igualmente arraigada en la pasión de artistas realmente talentosos. Billy Goldenberg, Jennifer, Don Cheadle, Jharrel y Bobby Cannavale estaban todos realmente apasionados por esta película”.

Se refirió específicamente a La Diva del Bronx como “espectacular” y aseveró que su actuación hizo que se sintiera “orgulloso” del proyecto. “Creíamos en las personas adecuadas y Unstoppable es otro ejemplo de ello”.

Las declaraciones de Ben fueron hechas poco después de que el filme se proyectara en el Festival Internacional de Cine de Toronto; el actor no estuvo en la alfombra roja, pero Jennifer sí. En dicho evento, JLo lució un "vestido de la venganza” con aberturas en los costados; los fanáticos dijeron que el look de la actriz fue su revancha contra Ben aunque éste no haya asistido.

Luego de esta proyección especial , Ben y Jennifer fueron vistos acudiendo a un brunch que se hizo en honor a la película y sus actores.

La ex pareja fue vista llegando con sus hijos a un exclusivo restaurante de Beverly Hills; en el interior supuestamente se sentaron juntos y estuvieron besándose a pesar de que días antes se había revelado que JLo presentó la demanda de divorcio en Los Ángeles.

Page Six informó en su momento que, aunque estaban juntos y cariñosos, la separación seguía en pie y el divorcio estaba avanzando en un tribunal de la ciudad.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, afirmó una fuente al medio estadounidense.

Affleck alabó a su exesposa después de que ella hablara por primera vez de su separación y de la forma en que se sintió al darse cuenta que tenía que terminar su matrimonio: “Hice todo el trabajo y mira dónde estoy, y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, le dijo a Interview.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llena”, dijo.

“No estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?”, reflexionó.