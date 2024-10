Después de su comentada separación y demanda de divorcio emitida por Jennifer Lopez tras dos años de matrimonio, Ben Affleck parece estar listo para darse otra oportunidad en el amor siempre y cuando sus conquistas cumplan con una condición “innegociable” que pone.

De acuerdo con los informes, dados en exclusiva por el Daily Mail, el actor de Argo volverá a salir en citas románticas después de que su divorcio con JLo finalice siempre y cuando la otra persona o personas con quien lo haga cumpla con una condición relacionada a su salud, bienestar y sobriedad.

“Ben no ha renunciado a las relaciones y parece que finalmente está decidido a mirar hacia adelante y empezar a ver a otras personas”, le reveló una fuente cercana al actor al tabloide británico.

“No va a saltar a algo serio hasta que el divorcio sea oficial, pero eso no significa que no vaya a salir con nadie. Sólo quiere estar con alguien que esté sobria o recuperada. Los pasados dos años han sido demasiado difíciles para Ben y ahora que empieza a sanar, una cosa la tiene clara: su recuperación viene primero que nada. No va a poner su sobriedad en peligro”, detalló.

Tras separarse de Jennifer Lopez, los amigos y familiares de Ben temieron que pudiera caer de nuevo en el alcoholismo, por lo que el actor recurrió a su exesposa, Jennifer Garner para pedirle apoyo y consejos para poder soportar la atención mediática y polémicas desatadas tras el anuncio de separación.

Según contó la fuente, Garner es la única persona que lo entiende y puede ayudarlo en este momento y la única que sabe cómo encaminarlo a la sobriedad día tras día cuando está a punto de derrumbarse o cuando cree que no podrá cumplir su único “objetivo del día” que es mantenerse alejado del alcohol y otras substancias que lo ponen en peligro.

Las declaraciones de este insider ocurren poco después de la entrevista que la Diva del Bronx dio a Interview, en la que habló por primera vez sobre su separación de Ben y la cancelación de su gira This is me now, que estaba a punto de iniciar en el verano pasado a la par de que su matrimonio con el actor estaba terminando.

“Hice todo el trabajo y mira dónde estoy, y luego fue como si todo mi maldito mundo explotara”, contó Jenn en la entrevista sobre lidiar con su rompimiento con Ben y ver cómo su carrera profesional se veía bloqueada.

Añadió que no necesita Affleck ni a ningún hombre para sentirse feliz y bien consigo misma ahora que enfrenta la separación, el miedo y la soledad que experimenta de vez en cuando.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llena”, dijo.

“No estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?”, reflexionó.

A diferencia de Jennifer Lopez, Ben sí está abierto a una nueva relación y a rehacer su vida, poniendo su salud por delante. Poco después de que se revelara que JLo presentó la demanda de divorcio en Los Ángeles en agosto pasado, se afirmó que Affleck estaba saliendo en secreto con la hija de Robert F. Kennedy, Kathleen Kick Kennedy de 36 años.

Page Six informó que ambos habían sido vistos varias veces juntos en el Polo Lounge de Beverly Hills, donde sólo las grandes estrellas y millonarios de Los Ángeles acuden en secreto.