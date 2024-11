Tras la reciente declaración que realizó Cazzu para desmentir la versión que Ángela Aguilar contó sobre su ruptura, diversas personalidades del mundo del espectáculo formaron “bandos” para defender a sus artistas favoritos. Sin embargo, sobresalió la teoría que culpa a la argentina de su separación con Christian Nodal por ser presuntamente bisexual.

Elisa Beristain y el argentino Javier Ceriani, comentaron en su programa ‘Chisme No Like’, que la relación que mantuvieron los padres de Inti fue “abierta”, debido a que Julieta Cazzuchelli le gusta "agarrar cualquier cosa".

Según los periodistas de espectáculos, ‘La Jefa’ besaba a otras mujeres en los baños mientras estaba en una relación con el mexicano, sin embargo, aseguraron que Nodal estuvo de acuerdo con no tener una “pareja convencional”.

“Es una chica bisexual que estando con Nodal se iba a los baños a besar a mujeres, no es una santa, tampoco Teresa de Calcuta”, señalaron los comunicadores momentos antes de asegurar que el problema no es la supuesta orientación sexual de Cazzu, sino que “se enojó” porque Nodal “se fue con otra” cuando tenían un supuesto acuerdo.

A pesar de las acusaciones que expresaron los presentadores de ‘Chisme no Like’, se trata de información que no ha sido confirmada por los protagonistas, quienes durante sus declaraciones no mencionaron estar en una relación abierta.

Mientras algunos usuarios aseguran que los datos “no tienen sentido” porque Nodal negó que hubiera una tercera persona, los defensores del matrimonio entre los mexicanos señalaron que “ya era hora que dejen de verla como una blanca palomita”.

¿Cazzu es bisexual?

Aunque Cazzu no ha expresado ser una mujer bisexual, es conocida por ser de las artistas argentinas que más apoyan al movimiento LGBT+, incluso, cantó en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, durante la marcha de la comunidad. Además, en una entrevista habló sobre lo que significa para ella la palabra “orgullo”.

“El orgullo para mí es el derecho a ser feliz, a estar vivos, el derecho que tenemos todes para ser quienes somos, quien queramos ser, de la forma que queramos mientras nos dejen tranquilos, viviendo simplemente”, señaló.

En las presentaciones que la cantante argentina ofrece en diversos países, es común observar que lleva con ella una bandera LGBT, además, ha sido captada besando a sus compañeras de la industria como a Lali Espósito: “No cualquiera se chapa a Lali”, comentó en entrevista con Noche al Dente.