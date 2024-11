La actriz Elizabeth Hurley, de 59 años, mostró su faceta más sexy al posar para un video ataviada únicamente con una bata, sin nada más debajo.

La estrella publicó un video en Instagram donde se le ve arreglándose junto con su equipo. Hace un par de miradas coquetas a la cámara usando una bata blanca son soles estampados en color naranja. Luce un amplio escote con la bata abierta y pequeña cintura.

En el video se ve cómo sus maquillistas preparan su piel y la embellecen con un maquillaje donde el delineador negro y el gloss con protagonistas. Al final luce radiante con su cabello peinado en ondas.

La británica se preparó para asistir a la Copa de Melbourne en el hipódromo de Flemington el martes. Se opuso a la temática del vestido rojo y usó un espectacular vestido midi en color amarillo. La prenda tenía hermosas flores en la parte de arriba y llevó un sombrero en forma de flor.

Aumentó el glamour con aretes de diamantes y una fina cadena de oro. Llevó stilettos, una cartera en color crema y lentes de sol para completar el outfit.

A ella se unió su hijo Damian, de 22 años, y se les vio disfrutando del tiempo de calidad madre-hijo mientras posaban en la alfombra.

La salida se produce tras el anuncio de que Elizabeth Hurley es la estrella del primer gran anuncio televisivo navideño de esta temporada para la minorista Debenhams.

“Estoy absolutamente encantada de ser parte de ‘Duh, Debenhams‘ esta Navidad, mi época favorita del año. ’Esta campaña encarna maravillosamente la alegría de las fiestas, combinando humor y estilo.

“No hay nada como celebrar con los seres queridos en las fiestas navideñas, y Debenhams hace que sea fácil encontrar los atuendos y regalos perfectos que realzan cada reunión".

“Esta campaña encarna maravillosamente la alegría de las fiestas, combinando humor y estilo. No hay nada como celebrar con los seres queridos en las fiestas navideñas, y Debenhams hace que sea fácil encontrar los atuendos y regalos perfectos que realzan cada reunión”, anotó.

Elizabeth Hurley acaparó los reflectores en 1994, cuando acompañó a su entonces novio Hugh Grant a la alfombra roja de la película Cuatro bodas y un funeral. Usó un vestido Versace negro que pasó a la historia de la moda. Ahora sigue modelando para Versace.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.