Jennifer Lopez no ha perdido la esperanza de reconciliarse con Ben Affleck y ha estado intentando de todo para estar cerca de él, sin embargo, esta situación no tiene nada feliz al actor que dio vida a Batman. Una fuente cercana informó que el famoso “prefiere mantener sus vidas separadas” y ya no quiere tener cerca de su expareja.

A casi tres meses de que se diera a conocer que Jennifer Lopez solicitó formalmente el divorcio a Ben Affleck en un tribunal de Los Ángeles, la intérprete de “On the Floor” parece que estaría reconsiderando su decisión, o al menos así lo han dejado entrever los diversos medios de comunicación internacionales que han informado sobre el comportamiento de la actriz de Hollywood.

Y es que Jennifer Lopez sigue “detrás” de su expareja y, aunque solicitó su separación legal, ella sigue enamorada de Affleck y aseguran que si él le dice que sí regresen, JLo le daría otra oportunidad sin dudarlo.

Sin embargo, Ben, de 52 años, ha dejado en claro que él no tiene intenciones de regresar con su expareja, pero sí ha manifestado que puede mantener una relación cordial, en la que puedan coexistir pacíficamente en eventos.

“Ben sabe que ocasionalmente verá a Jen en estos eventos por los niños, y está bien con eso (...) pero preferiría no involucrarse más allá de lo necesario. Para él, mantener sus vidas separadas es la opción más saludable”, señaló una fuente, según reportó el medio Marca América.

Es por este motivo que el actor de la película “Air”, prefiere limitar las interacciones con JLo y únicamente decirle “hola y adiós”. Considera que lo más sano en este momento para ambos y sus respectivas familias es tener una relación cordial por el bien de todos los involucrados.

¿Ben Affleck está jugando con Jennifer Lopez? Aseguran que quiere “limpiar” su imagen por divorcio

Ben Affleck estaría aprovechando los reflectores y las oportunidades que tiene para hablar de Jennifer Lopez de la mejor manera posible; una fuente le dijo al medio RadarOnline que el actor quiere “limpiar” su imagen tras el divorcio y por eso se expresa tan bien de su expareja.

“Ben está montando una ofensiva de encanto y limitación de daños al mismo tiempo, así que, seguro, va a decir todas las cosas correctas sobre Jennifer”, señaló. La fuente agregó: "Ben tiene razón al mostrarse encantador porque no quiere que lo crucifiquen en el acuerdo de divorcio. Las cifras están fuera de escala y la falta de un acuerdo prenupcial no ayuda en nada”.

Una fuente más mencionó que aunque nunca más volverán a estar juntos, Ben estaría jugando con JLo para que el tema del divorcio no se le salga de las manos. “Sólo está intentando que esta ruptura sea lo más limpia posible. Está exagerando un poco porque no quiere que el divorcio explote. Se podría decir que está jugando con ella”. dijo.